Dobrovodský upozornil na nedostatky v konaniach katastrálnych orgánov
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský vo viacerých preverovaných podnetoch z rokov 2022 až 2025 identifikoval prieťahy v katastrálnych konaniach, ako aj nesprávne postupy katastrálnych orgánov, najmä katastrálnych odborov okresných úradov. Tieto pochybenia v konkrétnych prípadoch viedli k zásahom do základných práv občanov, ako práva na súdnu a inú právnu ochranu, na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, či vlastníckeho práva. Informoval o tom v utorok hovorca verejného ochrancu práv Branislav Gigac.
Zistenia poukazujú najmä na nedostatky v dodržiavaní zákonných lehôt, vo vnútorných procesoch pri práci so spismi, ako aj na nedostatočné preverovanie podkladov pred prijatím rozhodnutia. „Kataster nehnuteľností je jedným zo základných pilierov právnej istoty v oblasti vlastníctva. Ak katastrálne orgány nekonajú v zákonných lehotách alebo postupujú nedôsledne, občania sa môžu ocitnúť v stave právnej neistoty, ktorá má reálne dôsledky na ich každodenný život,“ uviedol Dobrovodský.
V jednom prípade podávateľka namietala nečinnosť katastrálneho odboru v konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte. Hoci súdy zrušili pôvodné rozhodnutia správnych orgánov a vec vrátili na ďalšie konanie, katastrálny odbor rozhodol až s výrazným časovým odstupom po tom, ako mal k dispozícii administratívny spis. Podľa právnych predpisov má správny orgán rozhodnúť spravidla do 30 dní, v odôvodnených prípadoch do 90 dní.
Ďalší prípad sa týkal vlastníka, ktorého pozemky mali od roku 2006 na listoch vlastníctva vyznačenú plombu v súvislosti s návrhom na zápis vlastníckeho práva v prospech štátneho podniku Vodohospodárska výstavba. Navrhovateľ opakovane predkladal listiny, ktoré katastrálny odbor vyhodnotil ako nedostatočné na vykonanie zápisu, pričom navrhovateľ ich nedostatky neodstránil.
„Ak správny orgán ponechá plomby na listoch vlastníctva celé roky bez toho, aby konanie ukončil alebo rozhodol o návrhu, dochádza k neprimeranému zásahu do vlastníckeho práva. Vlastník musí mať reálnu možnosť so svojím majetkom nakladať,“ zdôraznil Dobrovodský.
Mimoriadne závažný bol aj prípad, v ktorom odvolanie proti rozhodnutiu správy katastra nebolo v dôsledku administratívneho pochybenia postúpené príslušnému súdu viac ako pätnásť rokov. Spis bol omylom založený do archívu vybavených vecí a chyba sa odhalila až po tom, ako sa prípadom začala zaoberať Kancelária verejného ochrancu práv.
„Jedna administratívna chyba spôsobila, že občan čakal na rozhodnutie viac ako pätnásť rokov. Takýto stav je neprijateľný a poukazuje na potrebu dôslednej kontroly vedenia spisovej agendy orgánov verejnej správy,“ podotkol Dobrovodský.
Uvedené prípady z rokov 2022 až 2025 poukazujú na nedostatky pri vybavovaní podnetov, najmä v oblasti dodržiavania zákonných lehôt, fungovania vnútorných procesov a preverovania podkladov pred rozhodnutím.
„Občania majú právo očakávať, že orgány verejnej moci budú konať zákonne, efektívne a bez zbytočných prieťahov. Úlohou verejného ochrancu práv je na tieto nedostatky upozorňovať a prispievať k tomu, aby sa podobné situácie v budúcnosti neopakovali,“ uzavrel Dobrovodský.
