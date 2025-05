Dobrovodský upozornil na podmienky dotácie na humanitárnu pomoc

Bratislava 6. mája (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský upozornil na podmienky získania dotácie na podporu humanitárnej pomoci, a to v súvislosti s prípadom ženy, ktorá namietala voči postupu dodávateľa elektriny v rámci vysokých platieb za energie. Žena nebola dlhodobo schopná uhrádzať faktúry, čo viedlo k tomu, že musela opustiť svoje obydlie. V utorok o tom informoval hovorca VOP Branislav Gigac.



„Ako verejný ochranca práv chcem zdôrazniť kľúčový význam informovanosti a dostupnosti podpory pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, ktoré sa ocitajú v ťažkej situácii a čelia problémom s úhradou základných životných potrieb,“ uviedol Dobrovodský s tým, že žene poskytol informácie o možnostiach získania dotácie na podporu humanitárnej pomoci, ktorú má na starosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, pričom tlačivo žiadosti je dostupné na jeho webovej stránke.



V tlačive musí žiadateľ uviesť bankové spojenie, požadovanú sumu dotácie, na aký účel žiada dotáciu a odôvodnenie svojej žiadosti. K žiadosti je potrebné doložiť aj čestné vyhlásenie o vysporiadaní vzťahov so štátnym rozpočtom, to znamená, že žiadateľ nemôže mať nedoplatky na sociálnom poistení a pohľadávky po splatnosti voči zdravotnej poisťovni. Chýbať nesmie ani potvrdenie, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie.



MPSVR podľa Dobrovodského nešpecifikuje všetky situácie, ktoré sa zohľadňujú pri tejto dotácii, avšak medzi tie hlavné patria napríklad následky živelných udalostí na zabezpečenie nevyhnutných potrieb alebo mimoriadny výdavok osamelej osoby s nízkym príjmom na opravu či kúpu zariadenia na zabezpečenie základných životných potrieb, ako je sporák, práčka, ohrievač vody alebo kotol. Dotácia môže byť ďalej poskytnutá pri vážnom ochorení, úraze spojenom s mimoriadnymi výdavkami, ktoré nie sú hradené zdravotným poistením, kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia či pri strate živiteľa rodiny s maloletými deťmi, a to na pohreb alebo preklenutie obdobia do priznania pozostalostných dávok.



VOP upozornil, že na základe údajov rezortu práce dlhodobo nepriaznivá situácia nie je dôvodom na priznanie dotácie. Tá slúži len na riešenie mimoriadnych a akútnych situácií, ktoré si vyžadujú pomoc. V prípade dlhodobo nepriaznivej situácie existujú iné nástroje pomoci, ako je dávka v hmotnej núdzi, príspevok na bývanie či podpora v nezamestnanosti. Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci nie je možné použiť ani na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z nich.



Zároveň pripomenul, že od januára 2023 došlo k novelizácii zákona o energetike, ktorá posilnila právne postavenie odberateľov elektriny v domácnostiach v prípade hroziaceho prerušenia dodávky. Novela zaviedla predĺženie lehoty splatnosti záväzku na minimálne 30 pracovných dní od odoslania upozornenia o neuhradení, pričom predtým to bolo desať pracovných dní. Súčasťou novely je aj požiadavka, aby upozornenie o neuhradení záväzku obsahovalo informácie pre odberateľa o možnostiach sociálneho zabezpečenia, ktoré mu môže pomôcť preklenúť problémy s úhradou energií.