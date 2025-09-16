< sekcia Ekonomika
Dobrovodský vysvetlil posúdenie nároku na dávku v hmotnej núdzi
Bratislava 16. septembra (TASR) - Na posúdenie nároku na dávku v hmotnej núdzi má vplyv príjem členov danej domácnosti. Členstvo v riadiacich alebo dozorných orgánoch obchodnej spoločnosti nemá vplyv na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi. To však neplatí v situácii, ak žiadateľ o dávku za vykonávanie svojej funkcie dostáva odmenu. Úrady práce preto zisťujú či spoločnosť aktívne podniká alebo má žiadateľ o dávku z účasti v spoločnosti nejaký príjem, ako napríklad vyplatený podiel na zisku. Upozornil na to Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský.
„Je kľúčové, aby úrady pristupovali k posudzovaniu nároku na pomoc v hmotnej núdzi individuálne a zohľadňovali skutočnú situáciu žiadateľa. Hoci zákon definuje majetok široko, je potrebné rozlišovať medzi formálnou držbou a reálnou možnosťou zhodnotiť majetok na zabezpečenie si príjmu,“ uviedol Dobrovodský.
V rámci prevodu, teda predaja obchodného podielu, vystúpenia zo spoločnosti s právom na vyrovnávací podiel alebo zániku firmy s právom na podiel na likvidačnom zostatku, úrad tiež zisťuje nadobudnutý príjem z obchodného podielu. Vzdať sa členstva v danom orgáne je možné podľa ombudsmana písomným oznámením v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca.
V prípade, že je daná osoba vlastníkom obchodnej spoločnosti, tak môže ukončiť svoje fungovanie vo firme prevedením podielu na niekoho iného. „Nemožno v tejto súvislosti navyše opomenúť ani potrebu ustanovenia likvidátora, s čím súvisí aj súčasná povinnosť zloženia preddavku na likvidáciu vo výške 1500 eur do notárskej úschovy. V spoločnostiach, v ktorých spoločník vystupuje len formálne, záväzky tejto obchodnej spoločnosti nezriedka prevyšujú jej majetok. V takom prípade nie je možné proces likvidácie dokončiť, v dôsledku čoho ustanovený likvidátor je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu,“ spresnil VOP.
Zároveň doplnil, že od októbra 2020 sa rozšírili tiež spôsoby zániku a zrušenia obchodnej spoločnosti aj o jej zrušenie registrovým súdom. Medzi dôvody zániku patrí napríklad neuskutočnenie valného zhromaždenia aspoň raz za rok. Dobrovodský poukázal aj na skutkovú podstatu trestného činu nekalej likvidácie, ktorý má zamedziť prípadom prepisovania obchodných spoločností na takzvaných bielych koní. Ide o osoby, ktoré prepožičajú svoje meno a totožnosť k prevzatiu práv a povinností súvisiacich s podnikaním cez obchodné spoločnosti.
„Predmetná skutková podstata trestá aj samotné pôsobenie v pozícii bieleho koňa, avšak len za predpokladu, že tento biely kôň mal a mohol vedieť, že ten, kto na neho previedol obchodný podiel alebo ho ustanovil ako štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu, mal úmysel zmariť riešenie ukončenia podnikania právnickej osoby likvidáciou,“ dodal ombudsman.
