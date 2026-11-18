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Dobrovodský žiada vypustiť možnosť zastavenia prídavku na dieťa
Novela zákona o prídavku na dieťa sa má na decembrovej schôdzi NR SR prerokovať v druhom čítaní.
Autor TASR
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Bratislava 18. novembra (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský žiada poslancov Národnej rady (NR) SR, aby z vládneho návrhu novely zákona o prídavku na dieťa vypustili ustanovenie, ktoré rozširuje dôvody na zastavenie výplaty tejto dávky a príplatku k nej. Upozorňuje, že finančné dôsledky konania rodiča alebo dieťaťa by tak mohli znášať aj deti, ktoré ho nemôžu ovplyvniť. Ak parlament novelu schváli v súčasnom znení, ombudsman zvažuje obrátiť sa na Ústavný súd SR. VOP o tom informoval v stredu.
Dobrovodský sa s touto požiadavkou obrátil na poslankyne a poslancov listom. Navrhované zmeny počítajú s možnosťou zastavenia výplaty prídavku napríklad pri neospravedlnenej školskej absencii, niektorých priestupkoch rodiča alebo dieťaťa či pri spáchaní úmyselného trestného činu dieťaťom.
Za problematické považuje najmä možné zastavenie dávky v prípade neplnenia povinnej školskej dochádzky. Upozorňuje, že najmä deti zo sociálne vylúčených komunít môžu čeliť prekážkam, ktoré im znemožňujú pravidelnú účasť na vyučovaní. Pripomenul aj prípad Malého Slivníka, kde deti zostávali mimo vyučovania počas sporov o ich prijatie do škôl a zabezpečenie dochádzania.
„Pri školskej absencii treba skúmať, či malo dieťa reálnu možnosť pravidelne chodiť do školy. Ak mu v tom bránia problémy s prijatím do školy alebo s dochádzaním, zastavenie výplaty môže jeho situáciu ešte zhoršiť,“ uviedol Dobrovodský.
Výhrady má aj k možnosti zastavenia výplaty pre niektoré priestupky rodiča, napríklad ohrozovanie výchovy a vzdelávania dieťaťa alebo neposkytnutie súčinnosti škole pri riešení jeho rizikového správania. Finančný dosah takéhoto opatrenia podľa neho pocíti predovšetkým dieťa, na ktorého výživu a výchovu je prídavok určený. Nezaopatrené dieťa podľa ombudsmana nemôže niesť zodpovednosť za konanie alebo opomenutie rodiča, ktoré nemá možnosť ovplyvniť.
Ako alternatívu navrhuje vypustiť ustanovenie o zastavení výplaty a v odôvodnených prípadoch predĺžiť obdobie, počas ktorého prídavok dostáva namiesto rodiča osobitný príjemca. Súčasne zdôrazňuje potrebu zabezpečiť účinnú sociálnu prácu s rodinou. Takýmto spôsobom by sa podľa neho zachovalo využitie dávky v prospech dieťaťa a zároveň by bolo možné riešiť problémy v rodine.
Ombudsman v tejto súvislosti poukazuje aj na článok Ústavy SR, ktorý rodičom starajúcim sa o deti priznáva právo na pomoc štátu. Pochybuje o primeranosti rozšírenia dôvodov na zastavenie výplaty prídavku, najmä ak možno účel dávky zachovať miernejším opatrením.
Novela zákona o prídavku na dieťa sa má na decembrovej schôdzi NR SR prerokovať v druhom čítaní. Ak ju parlament schváli aj s namietaným ustanovením, Dobrovodský zváži podanie na Ústavný súd SR.
Dobrovodský sa s touto požiadavkou obrátil na poslankyne a poslancov listom. Navrhované zmeny počítajú s možnosťou zastavenia výplaty prídavku napríklad pri neospravedlnenej školskej absencii, niektorých priestupkoch rodiča alebo dieťaťa či pri spáchaní úmyselného trestného činu dieťaťom.
Za problematické považuje najmä možné zastavenie dávky v prípade neplnenia povinnej školskej dochádzky. Upozorňuje, že najmä deti zo sociálne vylúčených komunít môžu čeliť prekážkam, ktoré im znemožňujú pravidelnú účasť na vyučovaní. Pripomenul aj prípad Malého Slivníka, kde deti zostávali mimo vyučovania počas sporov o ich prijatie do škôl a zabezpečenie dochádzania.
„Pri školskej absencii treba skúmať, či malo dieťa reálnu možnosť pravidelne chodiť do školy. Ak mu v tom bránia problémy s prijatím do školy alebo s dochádzaním, zastavenie výplaty môže jeho situáciu ešte zhoršiť,“ uviedol Dobrovodský.
Výhrady má aj k možnosti zastavenia výplaty pre niektoré priestupky rodiča, napríklad ohrozovanie výchovy a vzdelávania dieťaťa alebo neposkytnutie súčinnosti škole pri riešení jeho rizikového správania. Finančný dosah takéhoto opatrenia podľa neho pocíti predovšetkým dieťa, na ktorého výživu a výchovu je prídavok určený. Nezaopatrené dieťa podľa ombudsmana nemôže niesť zodpovednosť za konanie alebo opomenutie rodiča, ktoré nemá možnosť ovplyvniť.
Ako alternatívu navrhuje vypustiť ustanovenie o zastavení výplaty a v odôvodnených prípadoch predĺžiť obdobie, počas ktorého prídavok dostáva namiesto rodiča osobitný príjemca. Súčasne zdôrazňuje potrebu zabezpečiť účinnú sociálnu prácu s rodinou. Takýmto spôsobom by sa podľa neho zachovalo využitie dávky v prospech dieťaťa a zároveň by bolo možné riešiť problémy v rodine.
Ombudsman v tejto súvislosti poukazuje aj na článok Ústavy SR, ktorý rodičom starajúcim sa o deti priznáva právo na pomoc štátu. Pochybuje o primeranosti rozšírenia dôvodov na zastavenie výplaty prídavku, najmä ak možno účel dávky zachovať miernejším opatrením.
Novela zákona o prídavku na dieťa sa má na decembrovej schôdzi NR SR prerokovať v druhom čítaní. Ak ju parlament schváli aj s namietaným ustanovením, Dobrovodský zváži podanie na Ústavný súd SR.