Dobrovodský:Ľudia si nemôžu dovoliť zdravotnú a sociálnu starostlivosť

Bratislava 22. augusta (TASR) - Pre chudobu si nemôžu mnohí obyvatelia na Slovensku dovoliť zdravotnú či sociálnu starostlivosť. Tá by mala byť viac dostupnejšia aj pre ľudí v núdzi a bez domova. Dostať by sa k nej mali aj najohrozenejšie skupiny chudobou po prepustení z nemocníc. Problémy týchto ľudí už štát nemôže viac odkladať. Vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedol verejný ochrana práv (VOP) Róbert Dobrovodský.



"Nedostatky sledujem v nedostatočnej spolupráci poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktorá vplýva na plynulý a včasný prechod osoby do následnej starostlivosti. Nedostatočne právne upravené sa javia aj situácie, keď je potrebné bezodkladne zabezpečiť osobe poskytnutie sociálnej služby zo strany obce a vyššieho územného celku," uviedol Dobrovodský.



Doplnil, že problém nastáva aj pri poskytnutí starostlivosti v rámci urgentného príjmu bez potreby hospitalizácie osôb, ktoré už nemajú ďalej zabezpečenú akúkoľvek starostlivosť. Obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti majú podľa neho tiež nízkoprahové denné centrá, nocľahárne, útulky alebo integračné centrá. Osobitnou skupinou sú dlžníci voči zdravotnej poisťovni, ktorí si nemôžu dovoliť zdravotné či sociálne služby.



Za nedostatočné ombudsman považuje aj zavedenie možnosti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilných hospicov.



"Niektoré skupiny obyvateľstva zasiahnuté chudobou, ako napríklad ľudia, ktorí sú dlhodobo bez prístrešia alebo trpia psychickými problémami, väčšinou nemajú možnosť využívať tradičné služby krízovej intervencie, najmä ak tieto služby nemajú nízkoprahový charakter," priblížil Dobrovodský.



VOP pred týždňom poslal všetky pripomienky v pozičnom dokumente poslancom Národnej rady (NR) SR aj rezortu práce a zdravotníctva. Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR odporučil, aby preskúmalo dostupnosť nízkoprahových sociálnych služieb a ich poskytovanie starostlivosti. Rezort by mal podľa neho zvážiť aj navýšenie kapacít v zariadeniach sociálnych služieb.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by sa malo viac zaoberať problematikou úhrady zdravotnej starostlivosti u ľudí s dlhom na verejnom zdravotnom poistení a vyriešiť zoznam chronických chorôb. VOP dodal, že oba rezorty by mali zladiť systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti, aby sa k nim ľahšie dostali aj ľudia v núdzi.