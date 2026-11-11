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Dobrovodský:Pochybnosti o legalizácii nepovolených stavieb pretrvávajú
Národná rada SR nedávno schválila novelu stavebného zákona, ktorá predlžuje lehotu na podanie žiadostí o preskúmanie spôsobilosti stavieb na užívanie z 31. marca 2029 až do 31. decembra 2040.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Napriek zastaveniu konania Ústavným súdom SR pretrvávajú pochybnosti o ústavnosti napadnutej právnej úpravy umožňujúcej legalizáciu nepovolených stavieb. Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský skúma možnosť napadnúť začiatkom budúceho roka novelu stavebného zákona, ktorá bude účinná od 1. januára 2027 a umožní legalizáciu nepovolených stavieb až do 31. decembra 2040. Informovala o tom v stredu Kancelária VOP.
Ústavný súd SR zastavil 4. novembra konanie na návrh Dobrovodského o súlade zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) s Ústavou SR a s Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Napadnuté ustanovenie upravovalo podmienky preskúmania spôsobilosti stavieb na užívanie, ktoré umožňovalo za splnenia zákonných podmienok dodatočnú legalizáciu stavieb zhotovených a užívaných bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním od 1. januára 1990 do 31. marca 2025.
Dôvodom zastavenia konania bola skutočnosť, že napadnuté ustanovenie pôvodného stavebného zákona stratilo platnosť k 1. aprílu 2025. Ústavný súd sa tak v tomto konaní vecne nezaoberal namietaným nesúladom právnej úpravy s ústavou. „Hoci napadnuté ustanovenie formálne stratilo platnosť, jeho normatívny obsah sa prostredníctvom prechodného ustanovenia nového stavebného zákona naďalej uplatňuje v praxi,“ upozornil Dobrovodský.
V návrhu doručenom Ústavnému súdu 15. decembra 2025 VOP namietal najmä rozpor napadnutej právnej úpravy s princípmi právneho štátu, právnej istoty a rovnosti, keďže podľa jeho názoru neodôvodnene zvýhodňovala vlastníkov nepovolených stavieb oproti stavebníkom, ktorí postupovali v súlade so zákonom.
Poukazoval tiež na možné zásahy do vlastníckeho práva a práva na súdnu a inú právnu ochranu dotknutých osôb, najmä vlastníkov susedných nehnuteľností, ktorí podľa jeho argumentácie nemali v konaní o preskúmaní spôsobilosti stavby na užívanie postavenie účastníkov konania, a preto v ňom nemohli uplatňovať svoje procesné práva. „Amnestia vysiela signál, že dodržiavanie práva sa neoplatí a za kratší koniec ťahajú poctiví obyvatelia štátu,“ poukázal Dobrovodský. Zrušená úprava bude ovplyvňovať právne postavenie ľudí až do konca roka 2040.
„Z môjho pohľadu ide o právny paradox. Máme ustanovenie zákona, ktoré už formálne neplatí, ale jeho normatívny obsah sa naďalej používa pri rozhodovaní stavebných úradov a môže vyvolávať konkrétne právne účinky. Práve v tom vidím problém, ktorý si zaslúži pozornosť z hľadiska ochrany základných práv,“ priblížil VOP. Samotné zrušenie zákona podľa neho totiž neznamená, že sporná právna úprava prestala ovplyvňovať právne postavenie ľudí.
Národná rada SR nedávno schválila novelu stavebného zákona, ktorá predlžuje lehotu na podanie žiadostí o preskúmanie spôsobilosti stavieb na užívanie z 31. marca 2029 až do 31. decembra 2040. Predlžuje sa tak obdobie, počas ktorého bude možné uplatňovať aj úpravu, ktorej súlad s ústavou VOP namietal.
„Uznesenie Ústavného súdu rešpektujem. Otázky ochrany základných práv, ktoré som vo svojom návrhu otvoril, však zostávajú aktuálne,“ poznamenal Dobrovodský. V súčasnosti analyzuje doručené uznesenie Ústavného súdu, ako aj obsah a možné dosahy schválenej novely stavebného zákona účinnej od 1. januára 2027. Posudzuje najmä otázku, či právna úprava poskytuje dostatočné záruky ochrany základných práv a slobôd dotknutých osôb. Zároveň skúma, či a za akých právnych podmienok by bolo možné v súvislosti s touto právnou úpravou opätovne sa obrátiť na Ústavný súd.
Ústavný súd SR zastavil 4. novembra konanie na návrh Dobrovodského o súlade zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) s Ústavou SR a s Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Napadnuté ustanovenie upravovalo podmienky preskúmania spôsobilosti stavieb na užívanie, ktoré umožňovalo za splnenia zákonných podmienok dodatočnú legalizáciu stavieb zhotovených a užívaných bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním od 1. januára 1990 do 31. marca 2025.
Dôvodom zastavenia konania bola skutočnosť, že napadnuté ustanovenie pôvodného stavebného zákona stratilo platnosť k 1. aprílu 2025. Ústavný súd sa tak v tomto konaní vecne nezaoberal namietaným nesúladom právnej úpravy s ústavou. „Hoci napadnuté ustanovenie formálne stratilo platnosť, jeho normatívny obsah sa prostredníctvom prechodného ustanovenia nového stavebného zákona naďalej uplatňuje v praxi,“ upozornil Dobrovodský.
V návrhu doručenom Ústavnému súdu 15. decembra 2025 VOP namietal najmä rozpor napadnutej právnej úpravy s princípmi právneho štátu, právnej istoty a rovnosti, keďže podľa jeho názoru neodôvodnene zvýhodňovala vlastníkov nepovolených stavieb oproti stavebníkom, ktorí postupovali v súlade so zákonom.
Poukazoval tiež na možné zásahy do vlastníckeho práva a práva na súdnu a inú právnu ochranu dotknutých osôb, najmä vlastníkov susedných nehnuteľností, ktorí podľa jeho argumentácie nemali v konaní o preskúmaní spôsobilosti stavby na užívanie postavenie účastníkov konania, a preto v ňom nemohli uplatňovať svoje procesné práva. „Amnestia vysiela signál, že dodržiavanie práva sa neoplatí a za kratší koniec ťahajú poctiví obyvatelia štátu,“ poukázal Dobrovodský. Zrušená úprava bude ovplyvňovať právne postavenie ľudí až do konca roka 2040.
„Z môjho pohľadu ide o právny paradox. Máme ustanovenie zákona, ktoré už formálne neplatí, ale jeho normatívny obsah sa naďalej používa pri rozhodovaní stavebných úradov a môže vyvolávať konkrétne právne účinky. Práve v tom vidím problém, ktorý si zaslúži pozornosť z hľadiska ochrany základných práv,“ priblížil VOP. Samotné zrušenie zákona podľa neho totiž neznamená, že sporná právna úprava prestala ovplyvňovať právne postavenie ľudí.
Národná rada SR nedávno schválila novelu stavebného zákona, ktorá predlžuje lehotu na podanie žiadostí o preskúmanie spôsobilosti stavieb na užívanie z 31. marca 2029 až do 31. decembra 2040. Predlžuje sa tak obdobie, počas ktorého bude možné uplatňovať aj úpravu, ktorej súlad s ústavou VOP namietal.
„Uznesenie Ústavného súdu rešpektujem. Otázky ochrany základných práv, ktoré som vo svojom návrhu otvoril, však zostávajú aktuálne,“ poznamenal Dobrovodský. V súčasnosti analyzuje doručené uznesenie Ústavného súdu, ako aj obsah a možné dosahy schválenej novely stavebného zákona účinnej od 1. januára 2027. Posudzuje najmä otázku, či právna úprava poskytuje dostatočné záruky ochrany základných práv a slobôd dotknutých osôb. Zároveň skúma, či a za akých právnych podmienok by bolo možné v súvislosti s touto právnou úpravou opätovne sa obrátiť na Ústavný súd.