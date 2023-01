Dobrovoľné príspevky by sa mohli vyberať pred dovŕšením dôchodku

Bratislava 27. januára (TASR) – Sporitelia by mohli mať kedykoľvek prístup k majetku z dobrovoľných príspevkov v starobnom dôchodkovom sporení, nie až po dovŕšení dôchodkového veku. Zároveň by sa mohol upraviť základ dane z príjmu sporiteľa o zaplatené dobrovoľné príspevky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o dani z príjmov, ktorý predložili poslanci Národnej rady (NR) SR Peter Kremský, Richard Nemec a Lucia Drábiková (všetci OĽANO) a Miloš Svrček (Sme rodina).



Zákonom chcú poslanci zatraktívniť dobrovoľné sporenie na dôchodok. Sporiteľ by mohol mať prístup k majetku tvorenému z dobrovoľných príspevkov alebo jeho časti v zásade kedykoľvek, nie až dovŕšením dôchodkového veku, a to aj opakovane. Osobitný výber by vyplácala dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Aj po vyplatení osobitného výberu by mohol sporiteľ ďalej platiť dobrovoľné príspevky na svoj osobný dôchodkový účet.



Daňový stimul navrhujú tak, aby nezdaniteľnou časťou základu dane bola suma zaplatených dobrovoľných príspevkov, a to maximálne do výšky 2 % z čiastkového základu dane z príjmov a najviac do výšky 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. "Keďže však zavedenie daňového stimulu znamená, že sa štát vzdá časti svojich príjmov, poslanci navrhli, aby zvýšenie flexibility pri čerpaní majetku tvoreného z dobrovoľných príspevkov bolo umožnené iba za podmienky povinnosti zvýšenia základu dane o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov, o ktorú si sporiteľ tento základ dane znížil, a to v prípade, ak by prostriedky cez osobitný výber čerpal pred dovŕšením 55 roku veku," uvádza sa v dôvodovej správe.



Návrh má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, konkrétne na výnos dane z príjmov fyzických osôb na úrovni 417.000 eur v roku 2025 a približne 671.000 eur v roku 2026. K návrhu má pripomienku Ministerstvo financií (MF) SR, podľa ktorého musia byť uvedené aj návrhy na úhradu znížených príjmov.