Dobrý pocit na víne

Bratislava 10. novembra (TASR/OTS) - Budúci vinári z modranskej Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej si rozšírili obzory vďaka exkurzii v najstaršej vínnej pivnici v regióne Tokaj. Študenti navštívili Chateau Dereszla v maďarskej obci Bodrogkeresztúr. Prvé písomné zmienky o vinárstve pochádzajú zo začiatku 15. storočia. Neskôr zavítali aj do vinohradu Henye a spoznali tiež novú prevádzku, ktorá ročne vyprodukuje 1 000 000 fliaš vína a exportuje ich do 40 krajín sveta. Toto všetko a mnohé ďalšie bolo možné vďaka spolupráci Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej a reťazca Lidl.“ povedala Ing. Monika Kisová, riaditeľka jedinej školy na Slovensku, ktorá vzdeláva budúcich vinárov.Študenti tak mohli navnímať atmosféru stovky rokov starých pivníc a bližšie sa zoznámiť s tradičnými spôsobmi ručnej výroby vín. Následne spoznali technologicky vyspelé postupy v novej prevádzke. Celkovo získala Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska od Lidlu 5 500 €. Podarilo sa to vďaka predaju štyroch bielych vín z produkcie školy v Lidli na začiatku septembra. Za každú fľašu venoval diskont škole 1 € na skvalitnenie vzdelávacieho procesu. Ide už o tretiu takúto spoluprácu. Za financie z predošlých rokov si škola zakúpila vinárske vybavenie ako hydrolis či barikové sudy.Druhá časť z prostriedkov z aktuálneho ročníka bude slúžiť na vybudovanie študentskej oddychovej zóny vo vnútrobloku SOŠ v Modre. „,“ vysvetlila M. Kisová. Átrium bude miestom výučby i relaxu, jeho súčasťou bude oddychová zóna so zeleňou.“ povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za rezort nákupu.Lidl dlhodobo realizuje viacero projektov určených na podporu slovenských dodávateľov. Všetky z nich pritom platia vo všetkých 158 predajniach Lidla na Slovensku, čím sa odlišujú od viacerých podobných iniciatív. Lidl má vo svojej ponuke obľúbené „domáce“ tematické týždne „Vyrobené na Slovensku“ a „Retro“, oslovuje slovenských dodávateľov výzvou „Dajte o sebe vedieť“ a organizuje pre nich tiež vzdelávacie podujatia. V roku 2021 uviedol Lidl na trh novú privátnu značku – Slovenskô, pod ktorou zákazníkom ponúka typicky slovenské výrobky od domácich dodávateľov. Svoju ponuku môžu reťazcu poslať prostredníctvom elektronického formulára: https://bit.ly/3weF9yP V predošlom obchodnom roku zvýšil diskont počet slovenských dodávateľov o štvrtinu a obrat s nimi narástol o viac ako 16%. Lidl aktuálne spolupracuje s 279 slovenskými dodávateľmi, ktorým za ich výrobky zaplatil v roku 2021 bezmála 450 miliónov eur v nákupných cenách. To znamená, že presne takúto sumu dostali dodávatelia od Lidlu na svoje účty. Firmy zo Slovenska zároveň zaviezli 36% zo všetkého potravinového tovaru pre Lidl Slovenská republika, čo predstavuje najväčší podiel závozu pre diskontný reťazec. Druhú priečku obsadili firmy z Českej republiky, tretí boli nemeckí dodávatelia.