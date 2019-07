Dobrý rast americkej ekonomiky a technologických firiem ťahali indexy

Akcie spoločnosti Alphabet v 2. štvrťroku výrazne vzrástli, takmer o 10 %, a prispeli k dobrej nálade na burze.

New York 27. júla (TASR) – Prekvapujúco dobré údaje o raste americkej ekonomiky v 1. polroku a rovnako dobré správy amerických technologických firiem v piatok (26. 7.), určili dobrú náladu na americkej akciovej burze v New Yorku.



Dow Jones Industrial Average (DJIA), hlavný index americkej akciovej burzy, získal z toho len malý prospech. Na konci obchodného dňa vzrástol iba o 0,19 % a skončil na hodnote 27.192,45 bodu. V 30. týždni tohto roka však v porovnaní s piatkom minulého týždňa mierne stratil.



Darilo sa však iným burzovým indexom. S&P 500 a Nasdaq 100 pokračovali v rekordnom raste. Vzostup Nasdaqu výrazne ovplyvnila centrála Googlu, ktorou je Alphabet a index dosiahol prírastok 1,10 %. Skončil na hodnote 8016,95 bodu. Širšie koncipovaný index S&P stúpol o 0,74 % a týždeň skončil na hodnote 3025,86 bodu.



Na konci týždňa prišla z USA správa o silnom raste americkej ekonomiky. Takýto vzostup zaznamenala najsilnejšia ekonomika sveta už začiatkom tohto roku, ale potom v 2. štvrťroku nastal mierny pokles. Rast však aj napriek tomu pokračoval.



Trhový analytik David Madden zo spoločnosti CMC Markets vidí v aktuálnych údajoch signály toho, že americká ekonomika je napriek obchodným konfliktom v dobrej kondícii. Fed, americká centrálna banka, zrejme vyhovie požiadavke prezidenta Donalda Trumpa a rozhodne sa pre zníženie svojej základnej úrokovej sadzby napriek faktom, ktoré hovoria o niečom inom. Trump centrálnu banku v poslednom čase viackrát nabádal k tomu, aby v prípade zníženia svojej úrokovej sadzby konala rýchlejšie.



