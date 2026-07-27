< sekcia Ekonomika
Vodári pripravujú rekonštrukciu vodovodu v Dobšinej
Celkové náklady na realizáciu projektu spoločnosť odhaduje na viac ako 1,2 milióna eur, dotácia z eurofondov predstavuje vyše 1,1 milióna eur.
Autor TASR
Dobšiná 27. júla (TASR) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) pripravuje rekonštrukciu verejného vodovodu v Dobšinej. Spoločnosť na projekt za vyše 1,2 milióna eur získala dotáciu z európskych zdrojov. Obnovou majú prejsť úseky vodovodu s celkovou dĺžkou takmer 4,4 kilometra. Pre TASR to uviedla VVS.
Projekt rekonštrukcie vodovodu v Dobšinej bude zahŕňať obnovu infraštruktúry na uliciach Hronská, Záhradná a súvisiacich častiach rozvodnej siete. „Hlavným cieľom je zníženie strát vody a zabezpečenie spoľahlivého zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v meste Dobšiná prostredníctvom rekonštrukcie úsekov verejného vodovodu, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave,“ uviedla VVS.
Celkové náklady na realizáciu projektu spoločnosť odhaduje na viac ako 1,2 milióna eur, dotácia z eurofondov predstavuje vyše 1,1 milióna eur. Začiatok prác bude závisieť od ukončenia verejného obstarávania, s rekonštrukciou by však vodári chceli začať koncom tohto roka. Práce si v Dobšinej vyžiadajú aj dočasné dopravné obmedzenia.
„Trasa výkopu povedie v zelenom páse popri ceste a čiastočne aj v cestnom telese, očakávame obmedzenia na šírku jedného jazdného pruhu počas času nevyhnutného na vyrezanie asfaltového pásu, výkopu zeminy a následne inštaláciu nového potrubia, zasypanie výkopu a finálneho asfaltovania,“ doplnila VVS.
Projekt rekonštrukcie vodovodu v Dobšinej bude zahŕňať obnovu infraštruktúry na uliciach Hronská, Záhradná a súvisiacich častiach rozvodnej siete. „Hlavným cieľom je zníženie strát vody a zabezpečenie spoľahlivého zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v meste Dobšiná prostredníctvom rekonštrukcie úsekov verejného vodovodu, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave,“ uviedla VVS.
Celkové náklady na realizáciu projektu spoločnosť odhaduje na viac ako 1,2 milióna eur, dotácia z eurofondov predstavuje vyše 1,1 milióna eur. Začiatok prác bude závisieť od ukončenia verejného obstarávania, s rekonštrukciou by však vodári chceli začať koncom tohto roka. Práce si v Dobšinej vyžiadajú aj dočasné dopravné obmedzenia.
„Trasa výkopu povedie v zelenom páse popri ceste a čiastočne aj v cestnom telese, očakávame obmedzenia na šírku jedného jazdného pruhu počas času nevyhnutného na vyrezanie asfaltového pásu, výkopu zeminy a následne inštaláciu nového potrubia, zasypanie výkopu a finálneho asfaltovania,“ doplnila VVS.