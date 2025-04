Dočasne poverenou riaditeľkou NASES sa stala Jana Molnarová

Bratislava 1. apríla (TASR) - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) má novú generálnu riaditeľku, stala sa ňou Jana Molnarová. Funkciou ju dočasne poveril minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý). V utorok o tom informoval odbor PR a komunikácie NASES.



Molnarová plánuje vo funkcii najmä zastabilizovať inštitúciu a posunúť vpred projekty, priblížila NASES. Strategickým cieľom je podľa agentúry aj postupná transformácia NASES na nákladovo-efektívneho poskytovateľa IT služieb pre verejnú správu. Jednou z priorít agentúry je aj implementácia projektov modernizácie a rozvoja Ústredného portálu verejnej správy v rámci Programu Slovensko, financovaných z plánu obnovy.



„Cieľom investície je umožniť občanom a podnikateľom, aby rýchlo a jednoducho administratívne vyriešili životné situácie na jednom mieste. Prioritné životné situácie sú vnímané z pohľadu občanov a podnikateľov ako rôzne udalosti, ktorými prechádzajú v rámci svojho života. Ak sa však už v takej situácii ocitnú a potrebujú komunikovať so štátom, mala by táto komunikácia prebehnúť pre nich čo najjednoduchšie. V ideálnom prípade automatizovane, aby občan a podnikateľ nemusel oznamovať rovnakú skutočnosť alebo údaje rôznym úradom,“ uviedla Molnarová.



NASES sa tiež zameriava na posilnenie kybernetickej bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry vzhľadom na pretrvávajúcu geopolitickú situáciu so stálymi a narastajúcimi hrozbami.