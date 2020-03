Dočasne sa zrušila bezplatná železničná doprava pre študentov

Bratislava 27. marca (TASR) – Bezplatná železničná doprava pre žiakov a študentov sa počas uzatvorenia škôl zruší. Schválila to vláda na piatkovom zasadnutí. Chce tým dosiahnuť, aby sa cestovalo len v prípade nevyhnutnej potreby a eliminovalo sa tak riziko šírenia nového koronavírusu.



Rezort dopravy má aktuálne uzatvorené dve zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, prostredníctvom ktorých aplikuje do praxe vlaky zadarmo pre vybrané skupiny obyvateľov. Zmluvy sú uzatvorené so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK), ktorá zabezpečuje približne 97 % všetkých výkonov objednávaných štátom, a so spoločnosťou RegioJet, ktorá zabezpečuje objednávku štátu na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno.



Vláde odporučil dočasne zrušiť bezplatné cestovanie vlakmi pre študentov ústredný krízový štáb. "Dôvodom na toto dočasné opatrenie je ekonomická motivácia na zníženie rozsahu cestovania vybraného okruhu cestujúcich okrem nevyhnutnej potreby, eliminovanie blízkeho kontaktu medzi cestujúcimi a s tým súvisiace zníženie rizika prenosu ochorenia COVID-19," priblížil rezort dopravy v predkladacej správe.



Ministerstvo dopravy podotýka, že dočasným zrušením bezplatnej prepravy sa neruší možnosť cestovania pre žiakov a študentov, budú si však musieť kúpiť lístok. "Zároveň im bude vzhľadom na ich status umožnené využívať klasické štátom regulované zľavy, čo pre deti do 6 rokov nepredstavuje žiadnu zmenu, keďže budú i naďalej prepravované bezplatne, a u žiakov a študentov bude možné využiť štandardnú 50 % zľavu," dodal rezort dopravy.