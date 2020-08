Dočasnú ochranu podnikov by mohla vláda predĺžiť do konca roka

Bratislava 19. augusta (TASR) – Dočasnú ochranu pred veriteľmi pre podniky postihnuté krízou spôsobenou pandémiou nového koronavírusu by mohla vláda predĺžiť až do konca tohto roka. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR, ktorý dalo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR do medzirezortného pripomienkového konania. Od začiatku januára by totiž mal byť účinný zákon o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a aktuálna legislatíva o dočasnej ochrane je platná iba do konca septembra.



"Vzhľadom na nadväznosť jednotlivých právnych úprav je nevyhnutné pristúpiť k predĺženiu dočasnej ochrany poskytnutej podľa zákona č. 62/2020 Z. z., keďže táto dočasná ochrana zaniká 1. októbra 2020 a predpokladaná účinnosť návrhu zákona je 1. januára 2021, v dôsledku čoho vzniká medziobdobie, ktoré môže negatívne vplývať na fungovanie a sanovanie prevádzok podnikov," uviedlo MS v predloženom návrhu.



Zákon o dočasnej ochrane životaschopných podnikov prinesie v prípade jeho schválenia od budúceho roka trvalé nástroje, ako sú malý konkurz či neformálna reštrukturalizácia, ktorej súčasťou je aj dočasná ochrana pred veriteľmi.