Dôchodcovia majú dostať 13. dôchodok aj v novembri, bude však krátený

Bratislava 4. októbra (TASR) - Dôchodcom, ktorí majú nárok na 13. dôchodok, má byť dávka tento rok vyplatená aj druhýkrát. V novembri však jeho výška bude krátená, a to koeficientom 0,7. Vyplýva to z novely zákona o 13. dôchodku, ktorú v utorok posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.



"Vzhľadom na výrazný rast cien tovarov a služieb sú doposiaľ prijaté opatrenia pre poberateľov dôchodkových dávok nepostačujúce," zdôvodnilo návrh ministerstvo práce.



Rezort pripomenul, že na začiatku tohto roka boli dôchodkové dávky zvýšené o 1,3 %. Následne bol v júli predčasne vyplatený 13. dôchodok v diferencovanej sume, od 50 do 300 eur. V tradičnom termíne na konci roka pôvodne už nemal byť vyplatený.



Tieto opatrenia podľa rezortu práce čiastočne kompenzovali zvýšenie cien tovarov a služieb pre poberateľov dôchodkových dávok za 1. polrok tohto roka. V tomto období miera inflácie za domácnosti dôchodcov dosiahla 11,8 %.



"Aj v 2. polroku pokračuje výrazný rast inflácie za domácnosti dôchodcov, pričom na základe makroekonomickej prognózy IFP z júna 2022 sa očakáva 12,4-percentná miera inflácie za uvedené obdobie. Za prvých osem mesiacov roka sa spotrebiteľské ceny za domácnosti dôchodcov medziročne v priemere zvýšili o 12,6 %," vyčíslilo ministerstvo.



Opätovné vyplatenie 13. dôchodku za určených podmienok má zvýšiť náklady rozpočtu verejnej správy o 207,6 milióna eur.