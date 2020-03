Dôchodcovia minú na potraviny viac ako 1000 eur ročne

Bratislava 22. marca (TASR) - Slovenskí dôchodcovia minú ročne niečo viac ako 1000 eur na potraviny. V priemere najviac peňazí dajú za nákup mäsa, pekárenských a mliečnych výrobkov. Podľa údajov Štatistického úradu SR si penzista dopraje ročne ovocie a zeleninu za 170 eur ročne. Ročné spotrebné výdavky domácnosti dôchodcov sú na úrovni 3760 eur.



Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Lenky Buchlákovej stále však platí, že najviac nielen dôchodcom, ale v priemere slovenským domácnostiam zhltne z rodinného rozpočtu bývanie. V rámci spotrebného koša tvoria výdavky na bývanie, vodu, elektrinu či plyn takmer štvrtinu. Dôchodcovia minú ročne na bývanie 987 eur, čo je najviac zo všetkých sledovaných skupín obyvateľstva. Na potraviny a nealkoholické nápoje ide 18 % zo všetkých mesačných výdavkov. Treťou najnákladnejšou položkou je rekreácia a kultúra, ktorá zhltne 10 %. Najmenej financií ide mesačne na vzdelávanie, a to necelé 2 %.



Výdavky na potraviny rástli za posledných desať rokov vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Trenčianskom (o 22,9 %) a Banskobystrickom (o 20,2 %). To, čo si dôchodcovia doprajú v prípade potravín, okresávajú pri iných položkách. V porovnaní s ostatnými skupinami obyvateľstva minú podstatne menej na tovary strednodobej a dlhodobej spotreby, t. j. nákup spotrebičov alebo oblečenia.



"Ročné peňažné príjmy dôchodcu predstavujú sumu 5368 eur, výdavky na úrovni 4145 eur. Nie je prekvapením, že veľkú časť z rozpočtu dôchodcu ide na lieky a zdravotnú starostlivosť, ročne na úrovni vyše 330 eur. Suma zahŕňa výdavky na lieky, respektíve doplatky na ne či zdravotnícke pomôcky, ktoré neprepláca zdravotná poisťovňa," uvádza analytička.



Počet dôchodcov pritom v súvislosti so starnutím populácie pribúda. Najviac dôchodcov pribudlo za posledných desať rokov v Bratislavskom (o 13,5 %), najmenej v Banskobystrickom kraji (o 4,8 %). Priemerná výška dôchodkov vzrástla o 28,1 %. Najrýchlejšie rástla v Bratislavskom (o 32,3 %), najpomalšie v Prešovskom kraji (o 25,4 %).



Aktuálna výška starobného dôchodku je podľa údajov Sociálnej poisťovne na úrovni 481,79 eura. Najviac invalidných dôchodkov sa vypláca v Prešovskom kraji, ich podiel na celkovom počte vyplácaných dôchodkov v kraji tvorí 17,6 %. Najmenej invalidných dôchodkov je vyplácaných v Bratislavskom kraji a predstavujú 10,1 % z vyplácaných dôchodkov kraja.