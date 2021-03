Dôchodcovia môžu požiadať o zaslanie dôchodku na účet príbuzného

Bratislava 18. marca (TASR) - Dôchodcovia, ktorí sa chcú vyhnúť ceste za dôchodkom na poštu, môžu požiadať o zaslanie dôchodku na účet príbuzného. Upozornila na to Sociálna poisťovňa (SP) na svojej webovej stránke. Dodáva však, že je to možné len za súčasnej krízovej situácie pre pandémiu nového koronavírusu.



SP tak už počas prvej vlny pandémie vyšla v ústrety najmä tým dôchodcom, ktorí dôchodok poberajú v hotovosti, ale v súčasnej situácii nenavštevujú poštu a chcú ho dostávať napríklad na účet rodinného príslušníka. "Ak sa však dôchodca takto rozhodne, mal by počítať s tým, že vzhľadom na technologické postupy zabezpečenia výplaty dôchodkov na bankový účet môže dôjsť k prerušeniu plynulej mesačnej výplaty dôchodku," dodala SP.



O zasielanie dôchodku na účet príbuzného možno počas pandémie požiadať prostredníctvom tlačiva, ktoré je zverejnené na webovej stránke SP pod názvom Žiadosť o poukazovanie dôchodku/dôchodkov na účet inej osoby v banke v období krízovej situácie.



"Pozornosť treba venovať správnemu vyplneniu identifikačných údajov a kontaktov dôchodcu, ale aj majiteľa účtu, ktorý musí s poukazovaním dôchodku na svoj účet súhlasiť," zdôraznila SP s tým, že dôchodca môže následne vyplnenú žiadosť do SP zaslať buď poštou, elektronicky cez e-schránku, e-mailom na adresu pobočky alebo ju osobne odovzdať do schránky v pobočke. Sociálna poisťovňa si následne telefonicky overí súhlas žiadateľa i majiteľa účtu, prípadne ďalšie potrebné údaje a zmenu spôsobu výplaty dôchodku zabezpečí. Zariadenie zmeny trvá zvyčajne dva, maximálne tri mesiace.



"Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že dôchodok na účet inej osoby v banke môže poukazovať len počas krízovej situácie. Po jej ukončení, ak dôchodca nepožiada o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, bude dôchodok vyplatený dovtedajším spôsobom, teda napríklad v hotovosti na pošte," uzavrela Sociálna poisťovňa.