Dôchodcovia odovzdali Kollárovi petíciu, žiadajú valorizáciu dôchodkov

Bratislava 13. septembra (TASR) – Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) odovzdala v utorok predsedovi Národnej rady (NR) SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina) petíciu s názvom "Aj seniori chcú dôstojne žiť". Požiadavky zahŕňajú mimoriadnu valorizáciu dôchodkov o 8 % do konca tohto roka, rozmrazenie minimálnych starobných dôchodkov či výplatu 14. dôchodku v novembri.



Seniori okrem iného žiadajú aj schválenie 13. dôchodku vo výške mesačného dôchodku namiesto vianočného príspevku, zvýšenie štátneho príspevku na rehabilitačno-liečebné pobyty z 50 na 100 eur a nulové doplatky na lieky pre každého seniora, na všetky lieky, nie len na najlacnejšie generiká.



"Nám išlo hlavne o to, aby si spoločnosť uvedomila, že zatiaľ nám ako dôchodcom nedali žiadnu nejakú kompenzáciu toho, že máme zvýšené životné náklady a hlavne tým, ktorí sú nízkopríjmoví, ktorí majú najnižšie dôchodky, ktorí žijú pod hranicou životného minima a tak ďalej, práve týmto je treba pomôcť," priblížil pre TASR po stretnutí s Kollárom predseda JDS Michal Kotian.



Dôchodcovia odovzdali petíciu s viac ako 180.000 podpismi. Kollár podľa predsedu JDS ocenil vyzbieranie takého počtu podpisov za krátky čas. Na stretnutie podľa Kotiana prišiel aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). "Hovoril o konkrétnych krokoch, čo by sa dalo k tomu urobiť do konca roka, aby dôchodcovia ako tak mohli solídne prežiť," skonštatoval Kotian.