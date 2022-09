Dôchodcovia: Vláda musí pre domácnosti zastropovať ceny energií

Bratislava 6. septembra (TASR) - Vláda musí pre domácnosti zastropovať ceny energií. Treba ich však riešiť aj za verejnú správu a firmy, inak bude ďalej pokračovať zdražovanie pre domácnosti. Uviedol to Michal Kotian, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS). Nízkopríjmové domácnosti budú podľa neho postihnuté najviac.



"Navrhujeme, aby sa pre domácnosti prijalo urýchlené zastropovanie cien energií, a to na úrovni 61 eur za megawatthodinu. V rámci distribučných poplatkov musí štát cez Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vstúpiť do cien distribučných poplatkov a udržať ich maximálne na súčasnej úrovni. Zároveň je pre nás životne dôležité, aby sa vláda nespoliehala na EÚ a riešila masívnou pomocou aj verejnú správu, zamestnávateľov a firmy, inak sa zvýši inflácia a príde k ďalšiemu zdražovaniu pre domácnosti," zdôraznil predseda JDS.



Požadované zastropovanie musí byť podľa neho bez limitov šetrenia. "Nízkopríjmové domácnosti už totiž v rámci zdražovania šetria na mnohých životne dôležitých výdavkoch. Ak sa necitlivo určia limity na šetrenie, práve najchudobnejší budú automaticky platiť likvidačné zvýšenia cien energií. A to postihne viac ako tretinu z 1,9 milióna všetkých domácností na Slovensku. Pre väčšinu seniorov by to bola katastrofa," dodal Kotian.