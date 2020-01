Dôchodcovia žijúci v zahraničí musia predložiť potvrdenie o žití

Bratislava 8. januára (TASR) - Poberatelia dôchodkov s bydliskom v zahraničí majú v januári jednu povinnosť, a to predložiť poisťovni tlačivo „potvrdenie o žití“. Tieto tlačivá posiela začiatkom roka Sociálna poisťovňa dôchodcom spolu s rozhodnutím o zvýšení ich dôchodku.



"Potvrdenia sú dostupné v rôznych jazykoch aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti formuláre. Kontrolu žitia poberateľov dôchodkov s bydliskom v zahraničí a potrebu predkladať spomínané tlačivo určuje zákon. Ide o povinnosť poberateľa preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky. Vyplnené tlačivo, s úradne overeným podpisom, musí poberateľ dôchodku posielať poisťovni v pravidelných intervaloch podľa toho, v akej krajine v zahraničí má bydlisko," zdôrazňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.



Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch EHP alebo vo Švajčiarskej konfederácii, preukazujú žitie jedenkrát ročne. Pre zabezpečenie neprerušovanej výplaty dôchodku je tlačivo potrebné zaslať najneskôr do 31. januára 2020.



Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch, ktoré nie sú štátom EHP alebo Švajčiarskou konfederáciou, preukazujú žitie štyrikrát do roka. Pre vyplatenie dôchodkov za 4. štvrťrok 2019 predložia vyplnené tlačivo do 15. januára 2020.