Dôchodková reforma francúzskeho prezidenta je už v parlamente

Paríž 3. februára (TASR) - Dôchodková reforma francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona dorazila v pondelok do parlamentu, kde ju čaká komplikovaný proces schvaľovania. Ľavicoví zákonodarcovia totiž navrhli až 19.000 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.



Zástupcovia opozície, ľavicoví aj pravicoví obvinili Macronovu centristickú vládu, že im neposkytla dostatok času na preštudovanie návrhov, ktoré vyvolali sériu štrajkov.



Francúzska štátna rada, ktorá vydáva oficiálne právne stanoviská k navrhovaným právnym predpisom, tiež kritizovala vládu, že sa ponáhľala. A uviedla, že vládna 1029-stranová analýza vplyvu reformy je nedostatočná.



Minister pre parlamentné záležitosti Marc Fesneau v nedeľu (2. 2.) obvinil ľavicovú stranu Nepoddajné Francúzsko z „obštrukcie“ v súvislosti s jej 19.000 pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.



No aj napriek tomuto množstvu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov by mal byť Macronov centristický blok schopný pretlačiť svoj návrh reformy cez parlament, keďže v ňom má veľkú väčšinu.



Macron argumentuje, že jeho plánovaný jednotný vnútroštátny dôchodkový systém bude spravodlivejší, lebo sa bude s takmer všetkými zamestnancami zaobchádzať rovnako, aj keď budú existovať výnimky pre bezpečnostné sily a hasičov. Tí budú mať aj naďalej (na rozdiel od zamestnancov železníc a zdravotníkov) právo odísť na predčasný dôchodok.