Dôchodková schéma bude doplnená o dobrovoľné dôchodkové sporenia

Bratislava 5. novembra (TASR) - Dôchodková schéma bude doplnená o ďalšie dobrovoľné dôchodkové sporenia. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v utorok definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.



Cieľom novely je, aby sa poistenec dozvedel v jednom komplexnom dokumente o predpokladanej úrovni svojho dôchodkového zabezpečenia v budúcnosti. Týmto opatrením by malo okrem iného dôjsť k podpore finančného plánovania ľudí v súvislosti s odchodom do dôchodku.



"Predmetný zákon už obsahuje ustanovenia upravujúce vyhotovovanie dôchodkovej prognózy na účel informovania poistenca o jeho predpokladaných dôchodkových nárokoch z dôchodkového poistenia a starobného dôchodkového sporenia, teda prvý pilier a druhý pilier. Občania však v súčasnosti nemajú relevantné informácie o ich celkovom budúcom zabezpečení na dôchodok, ak sa o ne nezaujímajú a aktívne ich nevyhľadávajú," uvádza sa v predloženom materiáli.



Novela zákona by mala taktiež zlepšiť podnikateľské prostredie znížením administratívnej záťaže všetkých zamestnávateľov. Zároveň by mala prispieť ku splneniu jedného z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.



Ďalej dôjde k zrušeniu oznamovacej povinnosti zamestnávateľov voči zamestnancom o informáciách, ktoré si môžu nájsť z verejne dostupných údajov Sociálnej poisťovne alebo cez individuálny účet poistenca o sociálnom poistení. Zároveň zanikne povinnosť predkladania údajov potrebných na rozhodovanie o nároku na dôchodok na evidenčnom liste dôchodkového poistenia.



"Navrhuje sa, aby po rozšírení údajov mesačne zasielaných zamestnávateľmi na účely platenia poistného Sociálna poisťovňa použila takto vytvorenú databázu aj na rozhodovanie o nároku na dôchodok a na určenie sumy dôchodku," približuje predložený materiál.



Novela zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2025, niektoré jej ustanovenia v nasledujúcich rokoch.