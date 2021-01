V roku 2020 zmenilo DSS zhruba 53.000 sporiteľov v II. pilieri

Bratislava 11. januára (TASR) - V roku 2020 zmenilo dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) zhruba 53.000 sporiteľov v II. pilieri. Informovala o tom špecialistka komunikácie Sociálnej poisťovne (SP) Jana Hrabková.



Sociálna poisťovňa v roku 2020 vydala sporiteľom v II. pilieri napriek mimoriadnej pandemickej situácii a s tým súvisiacimi obmedzeniami 53.226 akceptačných listov, vyčíslila poisťovňa. "Ide doteraz o najväčší počet akceptačných listov, ktorý poskytla sporiteľom za jeden kalendárny rok. Pre porovnanie, v roku 2019 bolo vydaných 39.893 akceptačných listov," vyzdvihla SP.



Ako vysvetlila Sociálna poisťovňa, akceptačný list vydáva takému sporiteľovi, ktorý má záujem prestúpiť do inej DSS. "Požiadať oň môže osobne v pobočke, no v uplynulom roku sa dôraz kládol na jeho požiadanie prostredníctvom elektronickej schránky sporiteľa aktivovanej na Ústrednom portáli verejnej správy - www.slovensko.sk," podotkla poisťovňa.



Nárast vydaných akceptačných listov v roku 2020 naznačuje podľa SP zvýšený záujem sporiteľov o ich prestup v rámci II. dôchodkového piliera do inej DSS. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak sporiteľ do inej DSS ešte neprestúpil, respektíve od jeho posledného prestupu uplynul viac ako jeden rok, vydanie akceptačného listu je bezplatné. "V ostatných prípadoch za vydanie akceptačného listu sporiteľ platí 16 eur," poznamenala SP s tým, že akceptačný list pri osobnom požiadaní vybavuje pobočka na počkanie, v prípade elektronickej žiadosti zašle akceptačný list do elektronickej schránky sporiteľa a sporiteľ ho následne odovzdá tej DSS, do ktorej sa rozhodol prestúpiť.



Ako pripomenula poisťovňa, v súčasnej situácii lockdownu fungujú všetky jej pobočky do 24. januára v obmedzenom, tzv. červenom režime. "Výkon tejto agendy sa preto zabezpečuje výlučne prostredníctvom elektronickej schránky klientov zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy," zdôraznila SP a zároveň žiada klientov, ktorí nemajú aktivovanú e-schránku, aby svoj prestup presunuli na neskoršie obdobie.