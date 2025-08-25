< sekcia Ekonomika
Fond Mercedes-Benz Pension Trust predá podiel v Nissan Motor
Autor TASR
Stuttgart/Tokio 25. augusta (TASR) - Dôchodkový fond nemeckej automobilky Mercedes-Benz plánuje predať svoj podiel v japonskej automobilke Nissan Motor v hodnote približne 346 miliónov USD (298,07 milióna eur). To zvyšuje tlak na cenu akcií ťažko skúšanej japonskej automobilky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Predaj naznačuje obavy investorov ohľadom vyhliadok plánu reštrukturalizácie spoločnosti Nissan, ktorý zahŕňa ukončenie výroby v niektorých závodoch v Japonsku a v zahraničí s cieľom znížiť náklady a obnoviť ziskovosť.
Dôchodkový fond Mercedes-Benz Pension Trust bude ponúkať akcie Nissanu za ceny v rozmedzí od 337,5 do 345 jenov (1,95 až 2 eurá) za akciu. To by predstavovalo zľavu od 4,96 % do 7,02 % v porovnaní s cenou 363 JPY za akciu v pondelok na konci obchodovania na burze v Tokiu.
Cena predaja je stanovená pred otvorením Tokijskej burzy cenných papierov v utorok (26. 8.). Nissan a Mercedes-Benz bezprostredne na žiadosť o komentár nereagovali.
(1 EUR = 1,1608 USD; EUR = 172,6 JPY)
