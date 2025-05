Dôchodky s termínom 8. mája dostanú prijímatelia o deň skôr

Bratislava 2. mája (TASR) - Dôchodcovia, ktorí majú dôchodok splatný vo štvrtok 8. mája a poberajú ho v hotovosti prostredníctvom pošty, dostanú zo Sociálnej poisťovne peniaze o deň skôr, a to v stredu 7. mája. Skoršia výplata dôchodku v hotovosti súvisí so štátnym sviatkom Deň víťazstva nad fašizmom, ktorý pripadá na 8. mája. V piatok na to upozornila Sociálna poisťovňa (SP).



Dôchodcovia, ktorým Sociálna poisťovňa zasiela dôchodkové dávky na bankový účet, ich na svoj účet dostanú v obvyklom výplatnom termíne.