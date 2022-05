Dôchodky v Česku vzrastú tento rok trikrát

Praha 28. mája (TASR) - Od budúceho týždňa sa začnú v Česku postupne vyplácať vyššie dôchodky. Toto zvýšenie pritom nie je konečné. Ďalšia mimoriadna valorizácia príde ešte v septembri. Informoval o tom server iDNES.cz.



V júni sa zvýši zásluhová časť dôchodkov o 8,2 %, čo v priemere predstavuje 1017 Kč (41,17 eura). Mimoriadna valorizácia sa týka všetkých druhov dôchodkov, teda starobných vrátane predčasných, invalidných, vdovských, vdoveckých aj sirotských. Podobný postup čaká dôchodcov aj v septembri. Táto valorizácia bude nižšia než júnová a dôchodky vzrastú o 5,2 %. Priemerný starobný dôchodok má preto na začiatku jesene vzrásť o 699 Kč.



Dôchodky sa tak v tomto roku zvýšia celkovo trikrát. Prvýkrát sa priemerný starobný dôchodok zvýšil v rámci pravidelného zvyšovania v januári, a to o 805 Kč. To znamená, že v roku 2022 sa dôchodky v Česku zvýšia v priemere o 2500 Kč.



Najviac na tom získajú ľudia s vyššími dôchodkami. Zatiaľ čo český dôchodca so súčasným dôchodkom 11.000 Kč mesačne si tento rok prilepší zhruba o 1000 Kč, dôchodca s terajším dôchodkom 19.000 Kč si mesačne prilepší zhruba o 2000 Kč.



Napriek zvýšeniu dôchodkov si však Česi výrazne vyššie nákupy nebudú môcť dovoliť. Rast penzií vyrovná dôchodcom súčasnú infláciu, prakticky nevídanú od 90. rokov. Očakáva sa, že za celý rok 2022 sa dostane nad 12 %. Na porovnanie, v roku 2019 dosiahla 2,8 %.



V minulom roku vyplatilo české ministerstvo financií na dôchodky 537,4 miliardy Kč. To je takmer tretina výdavkov štátu.



Na septembrovú mimoriadnu valorizáciu bude potrebných 7,8 miliardy Kč a júnové pridanie vyjde približne na 21 miliárd Kč. Pravidelné januárové zvýšenie si v tomto roku vyžiada 28 miliárd Kč. Celkovo by v tomto roku malo na dôchodky ísť o takmer 57 miliárd Kč viac než vlani, pričom vojaci a policajti dostanú pridané z rozpočtov ministerstiev obrany a vnútra.



(1 EUR = 24,7 CZK)