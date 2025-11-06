Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. november 2025Meniny má Renáta
< sekcia Ekonomika

Dôchodky v hotovosti splatné za 16. novembra vyplatia nasledujúci deň

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Zrušenie 17. novembra ako dňa pracovného pokoja súvisí s konsolidačnými opatreniami, ktoré schválili poslanci Národnej rady (NR) SR koncom septembra tohto roka.

Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) vyplatí seniorom dôchodky v hotovosti v pondelok 17. novembra tohto roka, ktoré sú splatné za nedeľu 16. novembra. Tí, ktorí dostávajú dôchodok na bankový účet, dostanú peniaze v obvyklých výplatných termínoch. Upozornil na to hovorca SP Martin Kontúr.

Vzhľadom na to, že 17. november už nie je dňom pracovného pokoja, tak v pondelok 17. novembra 2025 budú v hotovosti vyplatené dôchodky splatné v nedeľu 16. novembra, tak ako obvykle, keď deň splatnosti dôchodku vyplácaného v hotovosti pripadne na nedeľu,“ spresnil Kontúr.

Zrušenie 17. novembra ako dňa pracovného pokoja súvisí s konsolidačnými opatreniami, ktoré schválili poslanci Národnej rady (NR) SR koncom septembra tohto roka.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie