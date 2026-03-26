Dôchodky viac ako 155.000 pracujúcim dôchodcom sa zvýšia
Poisťovňa toto zvýšenie vykoná automaticky a nie je potrebné oň žiadať.
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) zvyšuje viac ako 155.000 starobných a predčasných starobných dôchodkov. Ide o skupinu tzv. pracujúcich dôchodcov, ktorým sa dôchodok zvyšuje za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za rok 2025. Poisťovňa toto zvýšenie vykoná automaticky a nie je potrebné oň žiadať.
„Tí poberatelia dôchodkov, ktorých sa uvedená zmena týka, dostanú o zvýšení sumy dôchodku písomnú informáciu. Zvýšený dôchodok dostanú v aprílovom výplatnom termíne spolu s doplatkom od 1. januára 2026,“ informoval hovorca SP Martin Kontúr.
Zdôraznil, že pracujúcim dôchodcom, ktorí boli dôchodkovo poistení v roku 2025, poisťovňa penzie zvýši automaticky, bez osobitnej žiadosti. Na zvýšenie sa nevyžaduje zánik dôchodkového poistenia. O zvýšení dôchodkov rozhodla SP v marci so spätnou platnosťou od 1. januára 2026.
Celkovo sa zvýšenie týka 155.822 dôchodcov. „Rozhodnutie o dôchodku a oznámenie o výplate im Sociálna poisťovňa doručí poštou, a to výlučne tým dôchodcom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku. Dôchodcom, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia zašle do ich aktivovanej elektronickej schránky,“ doplnil Kontúr.
„Tí poberatelia dôchodkov, ktorých sa uvedená zmena týka, dostanú o zvýšení sumy dôchodku písomnú informáciu. Zvýšený dôchodok dostanú v aprílovom výplatnom termíne spolu s doplatkom od 1. januára 2026,“ informoval hovorca SP Martin Kontúr.
Zdôraznil, že pracujúcim dôchodcom, ktorí boli dôchodkovo poistení v roku 2025, poisťovňa penzie zvýši automaticky, bez osobitnej žiadosti. Na zvýšenie sa nevyžaduje zánik dôchodkového poistenia. O zvýšení dôchodkov rozhodla SP v marci so spätnou platnosťou od 1. januára 2026.
Celkovo sa zvýšenie týka 155.822 dôchodcov. „Rozhodnutie o dôchodku a oznámenie o výplate im Sociálna poisťovňa doručí poštou, a to výlučne tým dôchodcom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku. Dôchodcom, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia zašle do ich aktivovanej elektronickej schránky,“ doplnil Kontúr.