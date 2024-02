Analytik: Dôchodok od štátu v budúcnosti nebude vysoký

Bratislava 13. februára (TASR) - Zamestnávatelia od 1. januára odvádzajú za zamestnanca poistné do druhého dôchodkového piliera vo výške 4 % hrubej mzdy. Ide o konsolidačné opatrenie, prostredníctvom ktorého sa sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie znížila z 5,5 % na 4 %. Budúcich dôchodcov tak čakajú nižšie penzie, a preto je potrebné šetriť si dlhodobo. Upozornil na to investičný analytik spoločnosti FinGO.sk František Burda.



"Sporitelia by si mali uvedomiť, že ich dôchodok od štátu nebude veľmi vysoký. Ak si chcú aj vo vyššom veku zachovať svoj životný štandard, musia si šetriť sami," uviedol Burda.



Tretí dôchodkový pilier je jednou z možností. Pre vysoké poplatky, nedostatočné zhodnotenie a zdanenie výnosov je však podľa analytika jeho nastavenie nevýhodné. Oplatí sa najmä vtedy, ak do neho zamestnancom prispieva aj ich zamestnávateľ, ideálne aspoň takou sumou ako sporiteľ.



"Vzhľadom na výšku daňovej úľavy, ktorá sa počíta len zo sumy 180 eur, odporúčam do neho posielať maximálne 180 eur ročne, čiže 15 eur mesačne," povedal Burda. Najvýhodnejší spôsob prípravy na dôchodok je tak podľa neho pravidelné a dlhodobé investovanie do akciových fondov.



V súčasnosti sú populárne najmä ETF fondy. Najväčšiu časť portfólia dlhodobého investora by tak mali tvoriť akcie a doplniť ich môže napríklad zlato. To má nižšiu výkonnosť, no je dlhodobo osvedčeným uchovávateľom hodnoty majetku investora.



"Nastavte si pravidelnú mesačnú platbu, ideálne pár dní po výplate. Ak budete každý mesiac čakať, či vám ostanú peniaze na investovanie, tak si toho veľa nenasporíte. Keď budú peniaze odchádzať automaticky, nebudete premýšľať nad tým, či ich minúť alebo ušetriť," odporučil Burda.



Na pravidelné investovanie je vhodné vybrať si spoločnosť, ktorá garantuje bezpečnosť investície. Má teda licenciu od Národnej banky Slovenska a je súčasťou systému na ochranu vkladov prostredníctvom Garančného fondu investícií.



Zmenu v druhom pilieri pocítia občania v rozličnom rozsahu. Najmenej zasiahne súčasných starších sporiteľov tesne pred dôchodkom, najviac mladých, ktorí začínajú pracovať. Výška dôchodku z prvého a druhého piliera bude podľa Burdu približne na úrovni 50 % z hrubého príjmu.