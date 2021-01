Experti:Dodatočné náklady na zavedenie eFaktúr by mal štát kompenzovať

Bratislava 26. januára (TASR) - Zavedenie elektronického zasielania vybraných údajov z faktúr v reálnom čase Finančnej správe (FS) je správny krok na odhalenie a obmedzenie daňových únikov, štát by však mal podnikateľom dodatočné náklady vo vhodnej forme kompenzovať. Bude mimoriadne dôležité, aby FS mala dostatočne pripravené svoje systémy na spracovanie veľkého množstva dát, ktoré budú smerovať na jej portál každý deň, upozornila daňová manažérka poradenskej spoločnosti Grant Thornton Ľubomíra Bolgáčová.



"Kompenzácia by mohla mať podobu zníženia administratívneho zaťaženia napríklad vo forme zrušenia kontrolných výkazov a nižšieho počtu náhodných daňových kontrol," myslí si Bolgáčová. Výhody plánovaného zavedenia eFaktúr vidí napríklad v tom, že sa skončí "chaotické" opravovanie faktúr, vystavovanie dobropisov a storno faktúr, keď sa v bežnej praxi faktúra roztrhla s tým, že dodávateľ pošle novú.



Zmena, ktorú plánuje FS pripraviť ešte v tomto roku, tiež vytvorí priestor pre automatizáciu účtovanie faktúr, skráti čas doručenia faktúr odberateľom, vytvorí priestor pre zjednodušenie a automatizáciu preverovania dodávateľských a odberateľských faktúr počas daňovej kontroly.



Nevýhodami plánovaného zámeru je podľa Bolgáčovej podmienka napojenia účtovného programu na internet, dodatočná administratívna záťaž pre účtovníkov, ktorí budú musieť detailne sledovať nadchádzajúce legislatívne zmeny a pripraviť sa na nový režim fakturácie, ale aj dodatočné náklady na doplnenie nového modulu do účtovného systému, alebo na zakúpenie účtovného systému pre podnikateľov, ktorí ho doteraz nepoužívali.



Bolgáčová upozornila, že ani nový systém neodhalí tých podnikateľov, ktorí ani v súčasnosti nevystavujú faktúry. Účtovníci budú navyše musieť dbať na to, aby bol každý doklad vystavený na prvýkrát správne, keďže môžu byť aj formálne či drobné nedostatky pokutované.