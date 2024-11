Dodávateľ autokomponentov Bosch plánuje zrušiť 5550 pracovných miest

Stuttgart 22. novembra (TASR) - Nemecká spoločnosť Bosch, dodávateľ komponentov pre automobilový priemysel, v piatok oznámila, že plánuje zrušiť až 5550 pracovných miest. To je ďalšia známka problémov v automobilovom sektore v Nemecku, ktorý zápasí s konkurenciou lacnejších čínskych rivalov a slabým dopytom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Bosch, najväčší svetový dodávateľ automobilových súčiastok, uviedol, že do konca roku 2027 plánuje zrušiť 3500 pracovných miest vo svojej divízii počítačových riešení pre viaceré domény. Z toho polovica bude v Nemecku. Dôvodom je slabý dopyt po inteligentných asistenčných systémoch a riešeniach pre autonómne jazdy.



Do roku 2032 chce tiež zrušiť približne 750 pracovných miest vo svojom závode v Hildesheime v Nemecku, z toho 600 už do konca roka 2026.



Okrem toho Bosch oznámil škrty vo svojej divízii riadenia v závode v Schwäbisch Gmünd neďaleko Stuttgartu. Spoločnosť tam plánuje v rokoch 2027 až 2030 zrušiť 1300 pozícií.



Podniková rada Bosch a odborový zväz IG Metall vyjadrili nesúhlas s prepúšťaním a pohrozili protestami voči týmto plánom na všetkých úrovniach.