Dodávateľ: Po zmene legislatívy sa zvýšia riziká na detských ihriskách

Bratislava 18. februára (TASR) - Po definitívnom zrušení zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska sa zvýši riziko úrazov. Myslí si to Juraj Jurík zo spoločnosti Študio-21 plus, ktorá sa stavebnou, projekčnou a konzultačnou činnosťou v oblasti detských ihrísk zaoberá. Ihriská sa budú v mnohých prípadoch realizovať neprofesionálne a ďalšie riziko predstavuje opomenutie pravidelnej kontroly a údržby, ktorú mali podľa zrušenej legislatívy kontrolovať nezávislé inštitúcie. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) obavy odmietlo.



Mnohé detské ihriská podľa Juríka boli a v mnohých prípadoch naďalej sú realizované bez jasného konceptu priestoru, bez rešpektovania bezpečnostných odstupových vzdialeností, často s nesprávne navrhnutými a nesprávne realizovanými alebo chýbajúcimi povrchmi tlmiacimi pád.



"Problémom je aj často neprofesionálna montáž herných prvkov s nesprávne zrealizovanými základmi pre herné prvky, kde tak môže vznikať bezpečnostné riziko pri hre detí. Najmä v prípade rôznych hotelov, reštaurácií, ale aj mnohých malých obcí, škôl či škôlok je veľmi nízke povedomie o bezpečnosti ihrísk a zrealizované priestory pre hru detí sú vyslovene nevhodné a nebezpečné," upozornil Jurík.



Zrušenie zákona a jeho stredajšie (17. 2). podpísanie prezidentkou Zuzanou Čaputovou, naopak, uvítalo Združenie miest a obcí Slovenska. Poslanci Národnej rady SR podľa združenia svojím hlasovaním "ukončili očakávaný biznis s verejnou službou, ktorý bol povýšený do formy zákona".



Hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák pripomenul, že mestá a obce majú bez ohľadu na tento zákon priamu mieru zodpovednosti za stav svojich detských ihrísk a hracích prvkov. "Tento zákon, ktorý bol zrušený, sme vecne kritizovali s podozreniami na účelový biznis na úkor rozpočtov miest a obcí ešte v čase jeho prípravy a následného schválenia. Sme radi, že biznis skončil a zároveň ZMOS nominoval svojho zástupcu do pripravovanej pracovnej skupiny, ktorá bude túto problematiku riešiť vecne bez toho, aby na správe a prevádzke ihrísk pre detí niekto zarábal," dodal Kaliňák.