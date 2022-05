Dodávateľ rúšok pre štát Zornica Banko Fashion skončil v konkurze

Bánovce nad Bebravou 4. mája (TASR) - Bánovský výrobca košieľ a počas pandémie i dodávateľ rúšok pre štát skončil v konkurze. Spoločnosť Zornica Banko Fashion mala problémy už dlhodobo. Zamestnankyne nedostali od augusta minulého roka výplaty, situáciou sa zaoberajú inšpektorát práce i polícia.



"Konkurzné konanie na akciovú spoločnosť Zornica Banko Fashion bolo vyhlásené k 4. máju. Ako správca sa budem musieť oboznámiť s celou situáciou v spoločnosti, naštudovať si účtovníctvo, spisy," uviedla v stredu správkyňa Xénia Hofierková.



V práci neboli zamestnanci od začiatku tohto roka. "Od augusta minulého roka sme nedostali výplaty. Nastúpiť mali 10. januára s tým, že im zamestnávateľ peniaze doplatí, čo sa nestalo. Fabrika išla do dražby, no nepredala sa," povedala zamestnankyňa Anna Gieciová.



S výplatami mali podľa nej pracovníci problém aj posledné dva roky, zamestnávateľ im však vždy doplatil. "Výpovede nemáme, nemôžeme sa s naším majiteľom spojiť, nekomunikuje s nami. Chceli by sme, aby nám peniaze doplatili a dostali sme výpovede, aby sme mohli ísť ďalej," priblížila.



Zamestnanci sú tak naďalej v pracovnom pomere. "Ukončovanie pracovných pomerov sa bude realizovať, ale musím sa oboznámiť so situáciou, či bude podnik v prevádzke alebo nie, prípadne či to bude nevyhnutné," ozrejmila Hofierková.



Vo firme realizoval kontrolu i Inšpektorát práce Trenčín, jeho hovorca Juraj Hajšo ozrejmil, že firma s inšpektormi nespolupracovala, nemohli tak náležite zistiť nároky, vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov zamestnancov. "Tým, že kontrolovaný subjekt nespolupracoval, zistili sme nedostatok v oblasti zákona o inšpekcii práce. Za tento nedostatok môže inšpektorát práce uložiť pokutu až do výšky 100.000 eur," dodal Hajšo.



Situáciou s nevyplatením miezd sa zaoberá i polícia, bánovský policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu nevyplatenia mzdy a odstupného, v konaní je poškodených viac ako 70 osôb, dodala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová s tým, že vzhľadom na vyšetrovanie sa nemôže k veci bližšie vyjadriť.



Problémy priznal jej bývalý generálny riaditeľ Igor Maukš už dávnejšie, podpísanie kontraktu na dodávku rúšok počas prvej vlny pandémie podľa jeho vtedajšieho vyjadrenia odvrátilo hrozbu prepúšťania. TASR sa s ním v stredu nepodarilo spojiť.