Dodávatelia Boeingu sa pripravujú na zmrazenie výroby modelu 737 MAX

Chicago 16. decembra (TASR) - Dodávatelia, zákazníci a finančníci spoločnosti Boeing sa pripravujú na možné zmrazenie výroby modelu 737, prvýkrát po vyše 20 rokoch, keďže uzemnenie najpredávanejšieho modelu 737 MAX sa predĺži ďaleko za hranicu nového roka.



Dvaja dodávatelia, ktorí nechceli byť menovaní, uviedli, že Boeing pravdepodobne nateraz zastaví montáž tohto lietadla, aj keď možno požiada niektorých dodávateľov, aby pokračovali vo výrobe v snahe minimalizovať dôsledky prerušenia produkcie.



V pondelok by sa malo v Chicagu opäť zísť predstavenstvo Boeingu, už druhý deň po sebe, aby rozhodlo o výrobe, pričom oznámenie sa očakáva neskôr večer miestneho času.



Zdroj oboznámený so záležitosťou v nedeľu (15. 12.) naznačil, že Boeing zvažuje, či znížiť alebo zastaviť výrobu uzemneného modelu 737 MAX po tom, ako americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) minulý týždeň oznámil, že neschváli návrat lietadla do prevádzky pred rokom 2020.



Koncern Boeing už znížil výrobu týchto modelov na 42 z 52 mesačne ešte pred tým, ako regulačné úrady po celom svete nariadili v marci uzemnenie Boeingov 737 MAX pre dve tragické nehody v priebehu niekoľkých mesiacov.



Podľa zdroja je pravdepodobnejšie dočasné zastavenie výroby ako ďalšie zníženie produkcie. Ale pripomenul, že potrvá niekoľko týždňov, kým koncern výrobu úplne zastaví.