Dodávatelia nemeckých automobiliek zostávajú pesimistickí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

V septembrovom prieskume takmer polovica oslovených spoločností ohodnotila svoju situáciu ako zlú alebo dokonca veľmi zlú.

Autor TASR
Berlín 6. októbra (TASR) - Dodávatelia automobilového priemyslu v Nemecku zostávajú pesimistickí, pokiaľ ide o ich súčasnú situáciu aj výhľad do budúcnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na výsledky prieskumu Združenia nemeckého automobilového priemyslu (VDA).

V septembrovom prieskume takmer polovica oslovených spoločností ohodnotila svoju situáciu ako zlú alebo dokonca veľmi zlú. To má vplyv aj na investície a zamestnanosť. Viac ako 60 % spoločností uviedlo, že má v úmysle zrušiť pracovné miesta. Pokiaľ ide o investície, približne 80 % účastníkov prieskumu ich plánuje buď odložiť, presunúť do zahraničia, alebo úplne zrušiť.

Takmer pätina dodávateľov nemeckého automobilového priemyslu zotrváva pri svojich investičných plánoch a skoro nikto neplánuje ich zvýšenie. Kľúčovým problémom zostávajú americké clá, pričom viac ako polovica oslovených firiem uviedla, že pociťuje ich vplyv.

Do prieskumu VDA sa v období od 1. do 22. septembra zapojilo 158 spoločností z dodávateľského priemyslu.
