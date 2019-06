Dodávatelia registračných pokladníc požiadali o novú certifikáciu

MF SR umožnilo podnikateľom používať staré registračné pokladnice do konca septembra, odklad však podmienilo pridelením kódu novej pokladnice a objednávkou certifikovaného zariadenia do konca júna.

Bratislava 18. júna (TASR) - Po tom, čo Finančná správa SR začiatkom júna neodobrila dvom veľkým dodávateľom elektronických registračných pokladníc ich riešenie pripojenia pokladníc online na systém finančnej správy, požiadali tieto firmy o novú certifikáciu. Či títo dodávatelia dostanú potrebný certifikát do konca júna, finančná správa nespresnila.



"Finančná správa spraví všetko preto, aby v prípade, že predložené riešenia budú spĺňať podmienky certifikácie, vydala certifikáciu čo možno najskôr. Závisí to samozrejme od kvality predložených riešení," povedala pre TASR hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová. Ministerstvo financií umožnilo podnikateľom používať staré registračné pokladnice do konca septembra, odklad však podmienilo pridelením kódu novej pokladnice a objednávkou certifikovaného zariadenia do konca júna. Rezort tak reagoval na nedostatok nových pokladníc na trhu.



Finančná správa opakovane upozornila, aby podnikatelia zbytočne nečakali na riešenia, ktoré ešte certifikáciu nemajú, a aby si vyberali iba z certifikovaných dodávateľov. "Objednávka pokladnice od jedného z certifikovaných dodávateľov je totiž jedna z podmienok, za splnenia ktorej nebude podnikateľ pokutovaný, ak nebude po 1. júli evidovať tržbu v eKase," dodala Skokanová.



K dnešnému dňu finančná správa pridelila kód pokladnice eKasa klient už približne 194.000 pokladniciam z celkového počtu asi 240.000. To predstavuje okolo 81 %.