Dodávka ropy pre Maďarsko prostredníctvom ropovodu Družba je prerušená

Budapešť 23. novembra (TASR) - Úsek ropovodu Družba na území Ukrajiny je čiastočne odstavený, v dôsledku čoho je prerušená dodávka ropy do Maďarska. Uviedol to v stredu server Index.hu s odvolaním sa na vyjadrenie hovorcu spoločnosti Transneft Igora Demina pre agentúru TASS, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa informácií servera ide o technickú poruchu a nie o následok vojnovej udalosti.



"Prečerpávanie bolo zastavené už pred troma dňami a odstavené bude ešte ďalší týždeň. Preprava cez prečerpávaciu stanicu Budkovce smerom do Českej republiky a na Slovensko nebolo prerušené, pretože je tam uskladnené dostatočné množstvo na zabezpečenie dodávok," cituje server Demina.



Index.hu s odvolaním sa na nemenované zdroje z oblasti energetiky uviedol, že v poslednej dobe je prerušenie tranzitu ropy smerom do Maďarska čoraz častejšie. Príčinou podľa týchto zdrojov sú pravdepodobne technické problémy, napríklad zlyhanie čerpadiel.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)