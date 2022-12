Dodávku tepla musia výrobcovia fakturovať podľa naradenia vlády

Bratislava 23. decembra (TASR) - Výrobcovia a dodávatelia tepla sú povinní pri fakturácii ceny za dodané teplo do bytových objektov postupovať podľa nariadenia vlády. Nemôžu tak voči týmto koncovým odberateľom uplatňovať ceny tepla schválené alebo určené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), upozornil v piatok regulačný úrad.



ÚRSO sa odvoláva na novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach, podľa ktorej môže regulovaný dodávateľ alebo distribútor tepla uplatniť schválenú alebo určenú cenu najviac do výšky limitu nárastu ceny, ktorý určí vláda nariadením. Vláda stanovila limit nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch vo výške najviac o 15 %.



"Výrobcovia a dodávatelia tepla sú tak povinní pri fakturácii ceny za dodané teplo do bytových objektov postupovať podľa nariadenia vlády č. 464/2022 Z. z. a neuplatňovať voči uvedeným koncovým odberateľom ceny tepla schválené alebo určené od 1. januára 2023 rozhodnutím ÚRSO," uviedol úrad.



Dodávky tepla v systémoch centrálneho zásobovania teplom (CZT) pre ďalšie skupiny odberateľov naradenie vlády neupravuje a zostávajú regulované na základe maximálnej ceny tepla stanovenej v rozhodnutí úradu. ÚRSO upozornil, že maximálne regulované ceny tepla v roku 2023 sú ovplyvnené vysokým nárastom trhových cien palív potrebných na výrobu tepla. Teplárenské spoločnosti však majú zároveň možnosť uplatniť ceny tepla, ktoré sú nižšie ako maximálne regulované, a viaceré spoločnosti aj takto podľa ÚRSO vychádzajú v ústrety svojim odberateľom.



ÚRSO tiež upozornil, že výška zálohových platieb za teplo závisí od dohody medzi dodávateľom a odberateľom tepla a nie je v kompetencii úradu do takejto dohody zasahovať. "Z pohľadu úradu by zálohy mali reflektovať predovšetkým skutočne uplatnené cenníky za teplo a očakávané objemy spotreby tepla odberateľov," dodal ÚRSO.