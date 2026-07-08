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Dodávky Airbusu v 1. polroku vzrástli o 15 %
Airbus v júni dodal svojim zákazníkom 89 lietadiel. Za celý 1. polrok 2026 dosiahli dodávky 351 lietadiel po 306 v rovnakom období minulého roka.
Autor TASR
Paríž 8. júla (TASR) - Dodávky európskeho výrobcu lietadiel Airbus v 1. polroku vzrástli o 15 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Airbus v júni dodal svojim zákazníkom 89 lietadiel. Za celý 1. polrok 2026 dosiahli dodávky 351 lietadiel po 306 v rovnakom období minulého roka.
Podľa analytikov tieto čísla znamenajú, že Airbus je na dobrej ceste, aby splnil celoročný cieľ dodať zákazníkom 870 lietadiel.
Agentúra Reuters v pondelok (6. 7.) uviedla, že najväčší výrobca lietadiel na svete je čoraz viac presvedčený, že sa mu podarí dosiahnuť neoficiálny cieľ 900 dodaných lietadiel, pričom oficiálny výhľad ponechal nezmenený.
Airbus vo svojej mesačnej správe takisto uviedol, že od januára do júna zaznamenal objednávky na 887 lietadiel. Čisté objednávky po zohľadnení zrušených objednávok predstavovali 822 strojov.
Airbus v júni dodal svojim zákazníkom 89 lietadiel. Za celý 1. polrok 2026 dosiahli dodávky 351 lietadiel po 306 v rovnakom období minulého roka.
Podľa analytikov tieto čísla znamenajú, že Airbus je na dobrej ceste, aby splnil celoročný cieľ dodať zákazníkom 870 lietadiel.
Agentúra Reuters v pondelok (6. 7.) uviedla, že najväčší výrobca lietadiel na svete je čoraz viac presvedčený, že sa mu podarí dosiahnuť neoficiálny cieľ 900 dodaných lietadiel, pričom oficiálny výhľad ponechal nezmenený.
Airbus vo svojej mesačnej správe takisto uviedol, že od januára do júna zaznamenal objednávky na 887 lietadiel. Čisté objednávky po zohľadnení zrušených objednávok predstavovali 822 strojov.