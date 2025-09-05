< sekcia Ekonomika
Dodávky Airbusu v auguste klesli
Spoločnosť sa tak vzďaľuje od svojho celoročného cieľa.
Autor TASR
Toulouse 5. septembra (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus dodal zákazníkom v auguste tesne nad 60 strojov, menej než v júli. Pokles vykázali dodávky aj za obdobie od začiatku tohto roka. Spoločnosť sa tak vzďaľuje od svojho celoročného cieľa, pričom zdroje z priemyslu upozorňujú, že firma bude musieť do konca roka zaznamenať rekordné dodávky, ak chce stanovený počet dodaných strojov naplniť. Informovala o tom agentúra Reuters.
Airbus v piatok zverejnil, že minulý mesiac dodal zákazníkom celkovo 61 strojov. To je o šesť menej než v júli. Firma tak potvrdila neoficiálne informácie zo začiatku týždňa, ktoré poukazovali na „približne 60 lietadiel“. Za osem mesiacov tohto roka tak dodávky dosiahli 434 lietadiel, o 3 % menej než za rovnaké obdobie 2024.
Už začiatkom týždňa po zverejnení správy o zhruba 60 dodaných lietadlách zdroje z priemyslu uviedli, že Airbus musí zvýšiť dodávky svojich strojov zákazníkom na rekordnú úroveň, ak chce splniť cieľ, ktorý si dal na tento rok. Firma si za rok 2025 stanovila, že dodá zákazníkom 820 lietadiel, o 7 % viac než za rok 2024. Stanovené tempo dodávok sa jej doteraz nedarilo plniť, keďže ju brzdili problémy s dodávkami motorov a vnútorného vybavenia lietadiel. Podľa vedenia Airbusu by sa však tempo dodávok malo ku koncu roka postupne zrýchľovať.
