Dodávky Airbusu zaostali za očakávaniami, ročný cieľ sa vzďaľuje

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Pre problémy s kvalitou panelov trupu, čo ovplyvnilo dodávky lietadiel radu A320, Airbus zaznamenal slabšie dodávky už v novembri.

Autor TASR
Toulouse 15. decembra (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus dodal zákazníkom v prvej polovici tohto mesiaca menej než 30 lietadiel. To je podľa analytikov slabé tempo dodávok, ak chce spoločnosť splniť aj nový celoročný cieľ, ktorý bol revidovaný smerom nadol. Dôvodom je vyčkávanie aerolínií na detaily súvisiace s nedávnymi problémami týkajúcimi sa trupu lietadiel. Uviedli to v pondelok analytici a zdroje z priemyslu. Informovala o tom agentúra Reuters.

Pre problémy s kvalitou panelov trupu, čo ovplyvnilo dodávky lietadiel radu A320, Airbus zaznamenal slabšie dodávky už v novembri, v dôsledku čoho zredukoval celoročný cieľ z 820 na zhruba 790 lietadiel. Aj na dosiahnutie nového cieľa však musí dodávky v druhej polovici decembra zrýchliť v porovnaní s prvými dvomi týždňami na viac než trojnásobok a dodať viac než 100 strojov. S 30 lietadlami za prvú polovicu decembra totiž doteraz dodal od začiatku roka zákazníkom 687 lietadiel.

Podľa analytikov to bude veľmi náročné. „Dodať zákazníkom do konca roka 104 strojov, aby firma dosiahla upravený celoročný cieľ, tak to bude výzva,“ povedal analytik Rob Morris. Spoločnosť sa k údajom za prvé dva decembrové týždne nevyjadrila.

Napriek problémom by si Airbus mal v dodávkach udržať tento rok lepšiu pozíciu než americký Boeing. Avšak z pohľadu nových objednávok nie je vylúčené, že Boeing ho tento rok prekoná, prvýkrát za šesť rokov.
