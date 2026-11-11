< sekcia Ekonomika
Dodávky Boeingu klesli, no objednávky dosiahli takmer 30-ročné maximum
Boeing oznámil, že za mesiac október dodal zákazníkom 49 lietadiel.
Autor TASR
Seattle 11. novembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing dodal v októbri zákazníkom menej než 50 lietadiel. Výsledky v oblasti dodávok sú tak horšie v medzimesačnom aj v medziročnom porovnaní. Na druhej strane, v oblasti nových čistých objednávok zaznamenal Boeing najlepší október za takmer 30 rokov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Boeing oznámil, že za mesiac október dodal zákazníkom 49 lietadiel. V septembri dodávky dosiahli 57 a v októbri minulého roka 53 strojov.
Najviac dodávok predstavovali opäť lietadlá 737 MAX, ktorých spoločnosť dodala celkovo 32. Oproti septembru však počet dodaných 737 MAX klesol o 11 lietadiel. Šéf Boeingu Kelly Ortberg už v októbri upozornil, že v prípade týchto strojov sa firme nepodarí splniť pôvodný cieľ dodať zákazníkom približne 500 lietadiel.
Ďalším najpredávanejším lietadlom bol stroj 737 Dreamliner. Týchto lietadiel dodala spoločnosť zákazníkom v októbri celkovo 11.
Za 10 mesiacov roka dodal Boeing zákazníkom 524 strojov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znamená zvýšenie o 6 %. Oproti konkurenčnému európskemu výrobcovi Airbus však Boeing zaostáva. Airbus dodal za 10 mesiacov roka 621 lietadiel.
Lepšie sa však Boeingu darilo v oblasti objednávok. Čo sa týka čistých objednávok, teda objednávok bez započítania tých zrušených, Boeing ich zaznamenal v októbri celkovo 165. Výsledok predstavuje najvyšší počet čistých objednávok za mesiac október od roku 1997, pričom najviac k tomu prispela lízingová spoločnosť Avolon, ktorá zadala objednávky na 140 strojov 737 MAX.
Boeing oznámil, že za mesiac október dodal zákazníkom 49 lietadiel. V septembri dodávky dosiahli 57 a v októbri minulého roka 53 strojov.
Najviac dodávok predstavovali opäť lietadlá 737 MAX, ktorých spoločnosť dodala celkovo 32. Oproti septembru však počet dodaných 737 MAX klesol o 11 lietadiel. Šéf Boeingu Kelly Ortberg už v októbri upozornil, že v prípade týchto strojov sa firme nepodarí splniť pôvodný cieľ dodať zákazníkom približne 500 lietadiel.
Ďalším najpredávanejším lietadlom bol stroj 737 Dreamliner. Týchto lietadiel dodala spoločnosť zákazníkom v októbri celkovo 11.
Za 10 mesiacov roka dodal Boeing zákazníkom 524 strojov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znamená zvýšenie o 6 %. Oproti konkurenčnému európskemu výrobcovi Airbus však Boeing zaostáva. Airbus dodal za 10 mesiacov roka 621 lietadiel.
Lepšie sa však Boeingu darilo v oblasti objednávok. Čo sa týka čistých objednávok, teda objednávok bez započítania tých zrušených, Boeing ich zaznamenal v októbri celkovo 165. Výsledok predstavuje najvyšší počet čistých objednávok za mesiac október od roku 1997, pričom najviac k tomu prispela lízingová spoločnosť Avolon, ktorá zadala objednávky na 140 strojov 737 MAX.