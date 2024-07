Dodávky Boeingu klesli v júni o viac než štvrtinu

Chicago 9. júla (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing dodal v júni zákazníkom vyše 40 lietadiel. To je najvyšší počet za všetky mesiace od začiatku tohto roka, v medziročnom porovnaní však dodávky klesli o viac než štvrtinu. Objem dodávok ovplyvnili výrobné a právne problémy Boeingu, s ktorými firma zápasí od začiatku roka. To sa odrazilo aj na objednávkach za celý 1. polrok, ktorých počet bol v porovnaní s konkurenčným Airbusom o takmer polovicu menší. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Boeing v utorok oznámil, že v júni dodal zákazníkom 44 lietadiel. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje pokles zhruba o 27 %. Americkú spoločnosť výrazne ovplyvnili výrobné problémy a vyšetrovanie po tom, ako začiatkom januára muselo lietadlo 737 MAX 9 núdzovo pristáť, pretože mu odpadol bočný panel vypĺňajúci núdzový východ.



Júnové dodávky sa odrazili na vývoji za celý 1. polrok. Za ten dodal Boeing zákazníkom 175 lietadiel. Na porovnanie, tento počet strojov dodal Boeing len za 2. kvartál minulého roka. Tento rok predstavovali dodávky v 2. štvrťroku 92 strojov.



Polročné výsledky sú zároveň neporovnateľne horšie než v prípade európskeho výrobcu Airbus. Ten v pondelok (8. 7.) oznámil, že za šesť mesiacov roka dodal zákazníkom 323 lietadiel, z toho v júni 67.