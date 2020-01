Dodávky Boeingu klesli vlani o 53 %

New York 14. januára (TASR) - Rok 2019 bol pre americký Boeing mimoriadne náročný - dodávky klesli na 11-ročné minimum a v prípade objednávok zaznamenala firma najhoršie výsledky za niekoľko desiatok rokov. Dôvodom je kríza okolo pôvodne najpredávanejšieho lietadla 737 MAX, ktoré úrady po celom svete nechali v marci minulého roka stiahnuť z oblohy.



Spoločnosť v utorok oznámila, že v roku 2019 zaznamenala celkovo 380 dodávok. V porovnaní s objemom dodávok za rok 2018 to predstavuje pokles o 53 %. Výsledok je najhorší od roku 2008.



Príčinou je uzemnenie lietadiel 737 MAX, ktoré spoločnosť nemohla v nasledujúcom období dodať zákazníkom, čo spôsobilo, že od januára zastavila výrobu tohto lietadla. Pre firmu je to nepríjemná situácia najmä preto, že výrobcovia si najväčší objem tržieb zabezpečujú práve pri dodávkach lietadiel. Prepad v ich počte sa tak výrazne odrazí aj na finančných výsledkoch spoločnosti. Tie firma zverejní firma 29. januára.



Ešte horšie výsledky zaznamenal Boeing v prípade čistých objednávok, ktorých vykázal iba 54. To je najhorší výsledok za celé desaťročia.



Krízu Boeingu vyvolalo uzemnenie lietadiel 737 MAX, ku ktorému došlo po dvoch tragických haváriách v relatívne krátkom čase po sebe. Jedno z lietadiel patriace indonézskym aerolíniám Lion Air sa koncom októbra 2018 zrútilo do Jávskeho mora a začiatkom marca minulého roka havarovalo po štarte z letiska v Addis Abebe lietadlo spoločnosti Ethiopian Airlines. Pri haváriách zahynulo celkovo 346 ľudí.



Spoločnosť stále čaká na opätovné povolenie lietadiel s už upraveným stabilizačným systémom MCAS, ktorý je považovaný za príčinu havárií, do prevádzky. Americký Federálny úrad pre letectvo však súhlas stále nedal.



Tento vývoj tak vrátil na pozíciu svetovej jednotky v produkcii lietadiel európsky Airbus. Ten oznámil, že za minulý rok dodal rekordných 863 lietadiel a čisté objednávky dosiahli číslo 768.



