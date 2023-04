Dodávky elektriny v Nemecku sú bezpečné aj napriek ukončeniu výroby

Berlín 13. apríla (TASR) - Vypnutie zostávajúcich jadrových elektrární v Nemecku neohrozí dodávky elektriny v krajine napriek energetickej kríze, ktorú spôsobila vojna na Ukrajine. Vyhlásili to vo štvrtok kľúčoví ministri. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Minister hospodárstva Robert Habeck vo vyhlásení uviedol, že "bezpečnosť dodávok je a bude zaručená" aj po ukončení výroby elektriny z jadra. Posledné tri nemecké reaktory budú vypnuté v sobotu 15. apríla v rámci dlho plánovaného odklonu od atómovej energie.



Ale po tom, ako invázia Moskvy na Ukrajinu vlani vo februári ukončila dovoz lacného ruského plynu a uvrhla najväčšiu európsku ekonomiku do bezprecedentnej energetickej krízy, začali pribúdať výzvy, aby Nemecko predĺžilo životnosť svojich jadrových elektrární.



Debata priniesla rozkol v koalícii na čele so sociálnodemokratickým kancelárom Olafom Scholzom s podporou propodnikateľskej strany FDP a stranou Zelených, ktorá je proti jadrovým elektrárňam.



Postupné vyraďovanie je "dramatickou chybou s bolestivými ekonomickými a ekologickými dôsledkami", povedal zástupca lídra FDP Wolfgang Kubicki pre mediálnu skupinu Funke. O predĺženie životnosti reaktorov žiadali aj predstavitelia opozície.



"Odchod od jadrovej energetiky robí našu krajinu bezpečnejšou," povedala ministerka životného prostredia Steffi Lemkeová. Koniec jadrovej energetiky znamená "novú éru výroby energie", dodala Lemkeová, podľa ktorej vláda stavila na rýchle rozšírenie obnoviteľnej energie, aby pokryla potreby krajiny. Zvýšenie výroby veternej a solárnej energie poskytne "dodatočnú bezpečnosť", uviedol Habeck.