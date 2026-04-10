Piatok 10. apríl 2026
Dodávky lietadiel Airbusu v 1. kvartáli klesli o 16 %

.
Na snímke lietadlo Airbus A-319 z vládnej letky Ministerstva vnútra SR. Foto: FOTO TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Paríž 10. apríla (TASR) - Dodávky európskeho výrobcu lietadiel Airbus v 1. kvartáli klesli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Airbus v marci dodal svojim zákazníkom 60 lietadiel. Dodávky v 1. kvartáli klesli o 16 % na 114 strojov zo 136 v rovnakom období pred rokom.

Mesačné údaje ukázali, že medzi dodávkami boli aj tri lietadlá pre dubajskú spoločnosť Emirates, a to napriek narušeniu prevádzky aerolínií v dôsledku konfliktu v Perzskom zálive.

Airbus dodal po jednom lietadle aj aerolíniám Etihad Airways a saudskoarabskej spoločnosti Fly A Deal.

Dodávky Airbusu na začiatku tohto roka brzdili pretrvávajúce problémy s dodávkami panelov trupu a nedostatok motorov, uviedli predstavitelia spoločnosti.

Airbus chce v tomto roku dodať svojim zákazníkom 870 lietadiel.

Koncern v 1. kvartáli zaznamenal objednávky na 408 lietadiel. Počet čistých objednávok po zohľadnení zrušených objednávok dosiahol 398.
.

