Dodávky lietadiel Airbusu v 1. kvartáli klesli o 16 %
Autor TASR
Paríž 10. apríla (TASR) - Dodávky európskeho výrobcu lietadiel Airbus v 1. kvartáli klesli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Airbus v marci dodal svojim zákazníkom 60 lietadiel. Dodávky v 1. kvartáli klesli o 16 % na 114 strojov zo 136 v rovnakom období pred rokom.
Mesačné údaje ukázali, že medzi dodávkami boli aj tri lietadlá pre dubajskú spoločnosť Emirates, a to napriek narušeniu prevádzky aerolínií v dôsledku konfliktu v Perzskom zálive.
Airbus dodal po jednom lietadle aj aerolíniám Etihad Airways a saudskoarabskej spoločnosti Fly A Deal.
Dodávky Airbusu na začiatku tohto roka brzdili pretrvávajúce problémy s dodávkami panelov trupu a nedostatok motorov, uviedli predstavitelia spoločnosti.
Airbus chce v tomto roku dodať svojim zákazníkom 870 lietadiel.
Koncern v 1. kvartáli zaznamenal objednávky na 408 lietadiel. Počet čistých objednávok po zohľadnení zrušených objednávok dosiahol 398.
