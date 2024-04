Dodávky lietadiel od Airbusu v 1. štvrťroku vzrástli

Paríž 5. apríla (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus dodal zákazníkom v 1. kvartáli viac než 140 strojov, čo v medziročnom porovnaní predstavuje zvýšenie o viac než desatinu. Objem dodávok sa tak vrátil na úroveň spred dvoch rokov. Informovala o tom tento týždeň agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje z leteckého priemyslu.



Podľa zdrojov dodal Airbus zákazníkom za prvé tri mesiace tohto roka 142 lietadiel. To je totožný objem dodávok ako v 1. štvrťroku 2022. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to však znamená rast o 12 %, keďže začiatok roka 2023 bol pre európskeho výrobcu slabý.



Napriek zvýšeniu dodávok o viac než desatinu neoficiálne výsledky zaostávajú za odhadmi ekonómov. Tí počítali s takmer 150 dodanými lietadlami. Airbus sa k informáciám nevyjadril, za celý rok však plánuje dodať na trh 800 strojov.



Čiastočne sa pod nižší než očakávaný počet dodaných lietadiel podpísali problémy s dodávkami sedadiel pre širokotrupé lietadlá. Navyše, Airbus zákazníkov upozornil aj na meškanie dodávok úzkotrupého lietadla A321.



Napriek tomu zostáva európsky výrobca najväčším dodávateľom úzkotrupých strojov po tom, ako sa jeho konkurent z USA Boeing dostal na začiatku roka do problémov. Dôvodom bol fakt, že v januári sa Boeingu 737 MAX 9 spoločnosti Alaska Airlines krátko po štarte z Portlandu uvoľnil bočný panel na mieste núdzových dverí. Lietadlo sa následne muselo vrátiť na letisko.