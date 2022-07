Dodávky plynu cez Nord Stream 1 sa obnovia 21. júla

Moskva 19. júla (TASR) - Toky ruského plynu cez plynovod Nord Stream 1 sa vo štvrtok (21. 7.) po dokončení plánovanej údržby obnovia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters, ktorá sa odvoláva na dva zdroje oboznámené s plánmi exportu.



Plynovod, cez ktorý Rusko transportuje viac ako tretinu dodávok zemného plynu do Európskej únie (EÚ), bol 11. júla odstavený na desať dní pre pravidelnú, každoročnú údržbu.



Americké noviny Wall Street Journal pritom v utorok s odvolaním sa na európskeho komisára pre rozpočet Johannesa Hahna napísali, že Európska komisia neočakávala opätovné spustenie plynovodu po údržbe.



Ale zdroje, pod podmienkou zachovania anonymity, agentúre Reuters povedali, že sa očakáva obnovenie prevádzky plynovodu načas, len s kapacitou menšou, ako je jeho približne 160 miliónov metrov kubických (m3) denne.



Ruský štátny energetický gigant Gazprom minulý mesiac znížil export plynu cez toto potrubie len na 40 % kapacity, pričom to odôvodnil nedodaním turbíny, ktorú nemecký Siemens Energy poslal na opravu do Kanady.



"Oni (Gazprom) sa vrátia na úrovne pred 11. júlom," uviedol jeden zo zdrojov o objemoch plynu očakávaných cez Nord Stream 1 od štvrtka.



Ruské noviny Kommersant v pondelok s odvolaním sa na ľudí oboznámených so situáciou informovali, že Kanada poslala turbínu do Nemecka lietadlom 17. júla po dokončení opravných prác.



Podľa zdrojov je nepravdepodobné, že by bola turbína inštalovaná do 21. júla.