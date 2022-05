Dodávky plynu cez Ukrajinu klesli, príjmy SR to neohrozí, tvrdí Galek

Bratislava 12. mája (TASR) – Napriek tomu, že po prerušení toku ruského plynu v meracom bode Sochranovka na Ukrajine prísun zemného plynu vo Veľkých Kapušanoch klesol takmer na polovicu, tržby pološtátneho prepravcu plynu eustream, a tým ani príjmy Slovenska z tranzitu to neohrozí. Výpadok vyrovnajú zvýšené dodávky ruského plynu cez český Lanžhot a poistkou je tiež platný kontrakt s Gazpromom, povedal vo štvrtok štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek.



"Je tam dlhodobý kontrakt s Gazpromom, ktorý hovorí o ship or pay klauzule. To znamená, že aj keby plyn netiekol, stále je Gazprom povinný za toto zaplatiť," povedal Galek. "Jediné, čo sa mení, je, že tok bol presmerovaný cez Nord Stream," dodal štátny tajomník.



Zatiaľ čo ešte v pondelok (9. 5.) pritieklo z Ukrajiny na Slovensko cez Kapušany 93 miliónov metrov kubických (m3) plynu, vo štvrtok to bolo už iba 48 miliónov m3. Naopak, dodávky cez Nemecko a Česko sa zvýšili z pondelkových 25 miliónov m3 na štvrtkových 47 miliónov m3. Väčšina plynu však odchádza ďalej do Rakúska a Talianska. Na Slovensku zostáva v súčasnosti okolo 25 miliónov m3 zemného plynu a viac ako polovica z tohto množstva je určená na uskladnenie v podzemných zásobníkoch.



Ako sa bude situácia s dodávkami ruského zemného plynu vyvíjať ďalej, nie je jasné. Na piatok (13. 5.) eustream avizuje prepravu plynu cez Veľké Kapušany opäť vo výške cez 90 miliónov m3 a cez Lanžhot ďalších takmer 40 miliónov m3. Ide však o predbežné nominácie, ktoré sa ešte môžu zmeniť.