Dodávky plynu od Gazpromu cez Ukrajinu pokračujú podľa požiadaviek

Moskva 27. marca (TASR) - Napriek viac než mesiac trvajúcej vojne na Ukrajine a rozsiahlym sankciám západných štátov voči Ruskej federácii dodáva ruský energetický koncern Gazprom plyn do Európy cez územie Ukrajiny podľa plánu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa agentúry pokračuje Gazprom v dodávkach plynu cez ukrajinský plynovodný systém podľa požiadaviek európskych zákazníkov. Počas nedele by mali dostať požadovaných 109,6 milióna kubických metrov (m3) plynu. To znamená mierne zvýšenie dodávok v porovnaní s predchádzajúcim dňom, v ktorom objednávky predstavovali 109,5 milióna m3 plynu.



Rusko je najväčším dodávateľom plynu do Európskej únie a ruský útok na Ukrajinu podnietil obavy z narušenia dodávok, čo spôsobilo, že ceny plynu stúpli na rekordné úrovne. V roku 2021 sa cez Ukrajinu do Európy dopravilo okolo 41,4 miliardy m3 plynu.



Do trhu s plynom výrazne vstúpil v strede týždňa ruský prezident Vladimir Putin. V stredu (23. 3.) vyhlásil, že Rusko bude požadovať, aby "nepriateľské" krajiny platili za dodávky zemného plynu v rubľoch. To by sa mohlo týkať až 48 štátov, ktoré ruská vláda za nepriateľské označila začiatkom marca. Takýto zoznam zahrnuje USA, Kanadu, štáty Európskej únie, Britániu, Švajčiarsko, Nórsko či Japonsko.



Niektorí zástupcovia štátov EÚ však Putinove plány odmietli s tým, že platba v rubľoch by znamenala porušenie súčasných kontraktov. Napríklad nemecký kancelár Olaf Scholz uviedol, že mena, v ktorej nemeckí odberatelia ruských fosílnych palív musia Moskve platiť, je stanovená priamo v ich zmluvách.



Podľa šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej sa tým Rusko usiluje obísť sankcie Európskej únie. Ako však dodala, Brusel to neumožní.