Dodávky plynu od Gazpromu do Európy cez TurkStream dosiahli rekord

Moskva/Brusel/Ankara 3. marca (TASR) - Dodávky zemného plynu z Ruska do Európy prostredníctvom podmorského plynovodu TurkStream dosiahli minulý mesiac rekordnú úroveň, keď presiahli 55 miliónov kubických metrov (m3) denne. Uviedla to v týchto dňoch agentúra Reuters, ktorá vychádzala zo svojich výpočtov.



Približne 1100 kilometrov dlhý plynovod TurkStream, ktorý prepravuje ruský plyn po dne Čierneho mora, je po ukončení tranzitu cez Ukrajinu poslednou potrubnou trasou na dodávky suroviny z Ruska do Európy. Na základe údajov európskej spoločnosti na prepravu plynu Entsog sa objem dodávok ruského plynu touto trasu zvýšil vo februári medziročne o 30,7 % na 55,8 milióna m3 denne. V porovnaní s januárom sa objem dodávok zvýšil o 10 %.



Celkovo Rusko vyviezlo v mesiaci február cez TurkStream 1,56 miliardy m3 zemného plynu, zatiaľ čo vo februári minulého roka to bolo 1,24 miliardy m3. V januári vyviezlo 1,57 miliardy m3, január mal však o tri dni viac.



Vychádzajúc zo skorších údajov Gazpromu a z výpočtov agentúry Reuters dodalo Rusko do Európy v roku 2022 rôznymi trasami zhruba 63,8 miliardy m3 plynu. V roku 2023 sa objem dodávok prepadol o takmer 56 % na 28,3 miliardy m3, v minulom roku sa však mierne zotavil na približne 32 miliárd m3. V období najväčšieho exportu, čo boli roky 2018 - 2019, dosiahli dodávky ruského plynu do Európy od 175 miliárd do 180 miliárd m3.